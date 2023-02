Wissen aus erster Hand auf dem Wissenstag Golfstaaten: Dirk Meyer (Emirates), Katrin Nehlsen (DER Touristik), Udo Clemens (Oman Air), Gunnar Maier (Etihad), Detlef Freiherr von Weitershausen-Haner (Abu Dhabi Tourism) und Christian Schulz (FTI).

Die Golfregion zählt zu den dynamischsten Regionen im Tourismus. Stillstand ist ein Fremdwort. Was es Neues unter anderem in Abu Dhabi, Saudi-Arabien und bei Golf-Airlines wie Emirates, Etihad oder Oman Air gibt, darüber informiert der Wissenstag Golfstaaten am 16. Februar.

Wettbewerb der Airlines

Hier geht's zur Anmeldung Der Wissenstag Golfstaaten findet auf unserem Counter Place am 16. Februar, 10.00 bis 13.00 Uhr, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht's zur Anmeldung . Martin Jürs, Redakteur bei fvw|TravelTalk, moderiert die redaktionellen Sessions.



Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern. Wer sich noch nicht registriert hat, kann das auf der Website www.counterplace.de nachholen.

Vielfältiges Abu Dhabi

Fünf zusätzliche Webinare

Die Gästezahlen in den Urlaubsdestinationen am Persischen Golf ziehen an. Zugleich wächst das touristische Angebot in der Region rasant, entsprechend bauen die Veranstalter ihr Portfolio aus. Welche Highlights Ziele wie Abu Dhabi und Saudi-Arabien bieten, wie sich die dortigen Airlines positionieren und was Kunden erwarten können, darum dreht sich der Wissenstag Golfstaaten am 16. Februar von 10 bis etwa 13 Uhr.Der Wissenstag beginnt um 10 Uhr mit einer Airline-Runde. Fluggesellschaften wie Emirates, Etihad, Qatar Airways, Saudia oder auch Oman Air wetteifern für viele Destinationen um Urlauber. Was zeichnet die einzelnen Airlines aus? Wie sind sie aufgestellt? Was bieten sie? Welche Pläne verfolgen sie? Darum geht es in der ersten Diskussionsrunde am Wissenstag. Mit dabei sind(Emirates) und(Oman Air). Weitere Teilnehmer sind angefragt.ist das wirtschaftliche und politische Schwergewicht der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Auch touristisch hat das Scheichtum jede Menge zu bieten. Doch wie genau positioniert sich das Emirat im regionalen Wettbewerb, welche Zielgruppen zieht es an, was sind die Highlights, was bieten Veranstalter 2023? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ab 11.55 Uhr der. Mit dabei sind(Abu Dhabi),(DER Touristik),(FTI) sowie(Etihad).Komplettiert wird der Wissenstag gleich durch fünf spannende Webinare. Denn Auftakt macht dabei um 10.35 Uhr Dubai-Carrier. Ab 10.55 Uhr stellen sich die Tourismusprojekteundausvor. Auch, eines der kulturellen Herzstücke des wahhabitischen Königreichs, stellt sich ab 11.15 Uhr vor. Um 11.35 Uhr gibt es kompaktes Wissen zum Emirat. Der Wissenstag endet ab 12.30 Uhr mit einem informativen Webinar zuDer Wissenstag Golfstaaten am 16. Februar 2023 von 10 bis 13 Uhr findet digital auf dem fvw|TravelTalk Counter Place statt. Die Anmeldung ist für Reisebüros kostenfrei.