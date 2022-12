Das Team der virtuellen Counter Days: Kim Soltau, Charlotte Wolf, Katrin Möller, Bianca Wilkens, Ira Lanz, Sönke Graumann und Nina Lassen. Erstmalig läuft der Stream aus dem hauseigenen TV-Studio.

Nach dem erfolgreichen gestrigen Start der virtuellen Counter Days geht es heute weiter, unter anderem mit Diskussionsrunden zum Verkauf von Fernreisen und wie sich mit Quereinsteigern der Fachkräftemangel auffangen lässt. Zudem gibt zahlreiche Webinare und kurzen Smalltalk-Runden.



ie Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die spannenden Geschichten einiger Reiseverkäuferinnen eintauchen und vielleicht sogar die eine oder andere Idee für den eigenen Job herausziehen können.

Kerstin Spille, Mitarbeiterin im Reisebüro Sonne & Mehr in Wardenburg erzählt um 10.05 Uhr, warum es sich lohnt, als Reisebüro-Team einen gemeinsamen Urlaubssong im Tonstudio aufzunehmen. Kerstin Spille, Mitarbeiterin im Reisebüro Sonne & Mehr in Wardenburg erzählt um 10.05 Uhr, warum es sich lohnt, als Reisebüro-Team einen gemeinsamen Urlaubssong im Tonstudio aufzunehmen. Aktuelle und kontroverse Themen In weiteren Sessions werden aktuelle und kontroverse Themen genauer beleuchtet. Während gestern volumenstarke Destinationen am Mittelmeer wie Spanien, Griechenland und Türkei im Fokus standen, geht es heute, um 13 Uhr in dem Talk "Was geht Richtung Karibik und Nordamerika", um Interkontziele wie die USA als wichtigste Fernreisedestination der Deutschen und die Karibik, moderiert von fvw|TravelTalk-Redakteur Holger Jacobs.

15. Dezember | Virtuelle Counter Days Die Tipps und Trends zum Fernreise-Sommer 2023

Zudem gibt es spannende Talk-Runden mit vielen nutzwertigen Tipps für den Vertrieb. Die Session um 14.45 Uhr dreht sich um die Frage, wie sich der Fachkräftemangel mit Quereinsteigern auffangen lässt, moderiert von fvw|TravelTalk-Redakteurin Ira Lanz.



xklusive Informationen

"Was alles 2023 im Vertrieb besser wird", in der es zu einem intensiven Austausch zwischen Vertretern der Veranstalter DER Touristik, FTI, Schauinsland-Reisen und Alltours sowie den Reisebüro-Unternehmerinnen Stefanie Deiters-Galiläa und Ilona Paschke-Yuvonc kam.

Auch heute gehen die virtuellen Counter Days mit einem Motivationskick an den Start, bei dem dDie virtuellen Counter Days schließen mit der Runde "Auf einen Absacker mit ... Thomas Wiedau" ab, in der der Geschäftsführer von Boomerang Reisen und Mitglied der Geschäftsleitung von Aerticket einen Einblick in seine Karriere gibt und sicher einige Anekdötchen zum Besten geben wird.Zahlreiche Partner geben außerdem eund Einblicke in intensiven Webinaren, darunter sind ID Riva Tours, Air Austral, Nicko Cruises, Abu Dhabi, Color Line, Qatar Tourism, Journaway, DCS Touristik, Bahamas und TUI Blue. Partner, darunter Destinationen, Veranstalter, Reedereien und Hotelketten, stehen an ihren digitalen Ständen auch virtuell für Fragen und Antworten zur Verfügung.Wer am ersten Tag nicht dabei sein konnte, kann sich die Aufzeichnung auf dem Counter Place online unter counterplace.de anschauen. Darüber sind sowohl die Webinare als auch die Diskussionsrunden abrufbar. Dazu zählen der Motivationskick am Morgen mit Kristin Fügmann, Inhaberin des Reisebüros im Musikviertel in Leipzig, die über ihre besonderen Kundenabende berichtete, der Ausblick auf 2023 der Mittelmeerdestinationen Türkei, Griechenland und Spanien sowie die Talk-Session mit dem Titel