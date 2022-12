Traumurlaub unter Palmen – aber wohin geht es 2023? Florida, Hawaii oder Karibik (hier die Ostküste von Barbados)? Orientierungshilfe gibt es beim Fernreise-Talk der Counter Days.

Einfache Einreise, hoher Nachholbedarf: Die Karibik und Nordamerika dürften auch 2023 die Bestseller auf der Fernstrecke sein. Doch wie teuer wird es für Urlauber? Wie sieht es mit der Fluganbindung aus? Die Top-Tipps und -Trends gibt es bei den virtuellen Counter Days.

Hier geht's zur Anmeldung Die virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk finden an zwei Tagen, am 14. und 15. Dezember, statt. Noch nicht registriert? Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung und zum Programm .

Tag 2 der virtuellen Counter Days (15. Dezember)

Uhrzeit Sessions 10:00 Start virtuelle Counter Days Tag 2:

Begrüßung durch die Redaktion 10:05 Motivationskick am Morgen: Warum ein eigener Urlaubssong das Reisebüro Sonne & Mehr so sehr beflügelte

Kerstin Spille, Reisebüro Sonne & mehr in Wardenburg 10:30 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger 11:00 Webinar Journaway: Der Partner für außergewöhnliche Rundreisen 11:30 Webinar DCS

12:00 Webinar Bahamas



12:30 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger

13:00 Fernreisen im Sommer 2023 – was geht Richtung Karibik und Nordamerika? 14:00 Webinar TUI 14:45 Mit Quereinsteigern erfolgreich gegen den Fachkräftemangel. 15:45 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger 16:15 Auf einen Absacker mit … Branchenpromis erzählen.



Thomas Wiedau,

Geschäftsführer Aerticket und Boomerang Reisen

Fernreisen spielen für Sie in Beratung und Verkauf eine wichtige Rolle? Dann dürfen Sie den morgigen Fernreise-Talk im Rahmen der virtuellen Counter Days nicht verpassen:diskutieren und beantworten Karibik- und Nordamerika-Experten alle wichtigen Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten, Fluganbindung, Reisesicherheit und und und …Für diesteht Sonja Oestreicher (SO Network) Rede und Antwort, für dasist Tilo Krause-Dünow (Canusa Touristik) mit dabei. Die beiden erfahrenen Touristiker geben auch Tipps zu Destinationstrainings und geizen auch nicht mit persönlichen Empfehlungen. Die Moderation hat FVW-Medien-Redakteur Holger M. Jacobs.Und was gibt es sonst so am zweiten Tag der virtuellen Counter Days auf dem Counter Place? Hier noch einmal alle Sessions im Überblick: