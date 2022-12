Das Team der Virtuellen Counter Days arbeitet auf Hochtouren zur Vorbereitung der Veranstaltung am 14. und 15. Dezember. Zum ersten Mal streamt fvw|TravelTalk aus dem hauseigenen TV-Studio in Hamburg.

Die wichtigsten News für das kommende Reisejahr und heiße Tipps in zahlreichen Webinaren für den Counter gibt es bei den virtuellen Counter Days am 14. und 15. Dezember. Zum ersten Mal hält fvw|TravelTalk das große digitale Event im nagelneuen eigenen TV-Studio ab.

xklusive Informationen

Der Reisesommer 2023 als Leitmotto

möglich.



In unterschiedlichen Sessions werden Themen genauer beleuchtet. So wirft eine Diskussionsrunde den Blick darauf, was die volumenstarken Destinationen am Mittelmeer, wie Spanien, Griechenland und der Türkei im kommenden Jahr Neues zu bieten haben.

Mehr dazu

Diskussionen zu kontroversen Themen

Zudem gibt es spannende Talk-Runden zu kontroversen Themen und mit vielen nutzwertigen Tipps für den Vertrieb. Freuen Sie sich auf Diskussionen mit erfahrenen und kreativen Reiseverkäufern sowie Top-Managern der Leistungsträger, etwa zu der Frage, wie sich der Fachkräftemangel mit Quereinsteigern auffangen lässt und was die Veranstalter für den Vertrieb im nächsten Jahr besser machen.

Hier geht's zur Anmeldung Die Teilnahme an den virtuellen Counter Days ist vollständig kostenfrei – den Besuchern steht das gesamte Programm offen. Verpassen Sie nicht das erste wichtige Event der Reisebranche! Wer sich noch nicht registriert hat, kann das unter diesem Link nachholen. Zur Anmeldung für die einzelnen Sessions geht es hier unter diesem Link.







Mehr dazu Mehr dazu 14. Dezember | Virtuelle Counter Days Was 2023 im Vertrieb alles besser werden soll Motivationskicks am Morgen

Der Morgen am 14. und 15. Dezember startet jeweils mit einem Motivationskick, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die spannenden Geschichten einiger Reiseverkäuferinnen eintauchen und vielleicht sogar die eine oder andere Idee für den eigenen Job herausziehen können. Kristin Fügmann, Inhaberin des Reisebüros im Musikviertel in Leipzig, berichtet über ihre besonderen Travel-Artistry-Abende. Kerstin Spille vom Reisebüro Sonne & Mehr erzählt, warum es sich lohnt, als Reisebüro-Team einen gemeinsamen Urlaubssong im Tonstudio aufzunehmen. Mehr dazu Mehr dazu 14. Dezember | Virtuelle Counter Days Dieses Büro bindet seine Kunden auf besondere Art

Viele Gelegenheiten zum Networken Zahlreiche Partner, darunter Destinationen, Veranstalter, Reedereien und Hotelketten, stehen virtuell für Fragen und Antworten zur Verfügung. Zudem präsentieren sich viele Leistungsträger in Webinaren. Die Anmeldung läuft bereits unter folgendem Link counter-days.de/virtuell.



Programm: Zahlreiche Partner, darunter Destinationen, Veranstalter, Reedereien und Hotelketten, stehen virtuell für Fragen und Antworten zur Verfügung. Zudem präsentieren sich viele Leistungsträger in Webinaren.

Uhrzeit Einzelne Sessions 10:00 Startschuss virtuelle Counter Days Begrüßung durch die Redaktion 10:05 Motivationskick am Morgen:

Wie das Reisebüro im Musikviertel in Leipzig die Kunst zur Kundenbindung nutzt

Kristin Fügmann, Inhaberin des Reisebüros im Musikviertel in Leipzig 10:30 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger 11:00 Webinar sponsored by I.D. Riva Tours: Produkte und Neuigkeiten - der Spezialist für Kroatien stellt sich vor! 11:30 Webinar sponsored by Air Austral:

Reconnect with the Indian Ocean 12:00 Webinar sponsored by nicko Cruises:

Mit Vasco da Gama auf Weltreise 2023/2024 12:30 Webinar sponsored by Abu Dhabi:

Abu Dhabi - im ganz eigenen Tempo 13:00 So wird die Sommersaison am Mittelmeer: Talk mit Vertretern aus Spanien, Griechenland, Türkei.

Altan Tarakci, Produktchef von Öger Tours,

Álvaro Blanco, Direktor des Spanischen Fremdenverkehrsamtes in Berlin

Areti Prinou, stellvertretende Direktorin Griechische Zentrale für Fremdenverkehr 14:00 Webinar sponsored by Color Line:

Norwegen mit Color Line 14:30 Webinar sponsored by Qatar Tourism 15:00 Partner-Smalltalks

15:45 Mehrarbeit und Provision: Was alles 2023 im Vertrieb besser wird. Diskussion mit Vertretern von Veranstaltern und Reisebüros

Georg Welbers, Vertriebs- und Marketingchef von Alltours,

Nils Casmir, Director Sales der DER Touristik Deutschland

Olaf Kistenmacher, Olaf Kistenmacher, Head of Sales & Trademarketing bei FTI

Detlef Schroers, Vertriebschef von Schauinsland-Reisen,

Ilona Paschke-Yuvanc, Geschäftsführerin Reisebüro Koch Übersee in Hamburg und der AER Reisemanufaktur

Stefanie Deiters-Galiläa, Inhaberin des Reisebüros Urlaubsoase in Aichach (Bayern) 16:45 Auf einen Absacker mit… Branchenpromis erzählen



Songül Göktas-Rosati,

Bentour-Geschäftsführerin



Programm Tag 2 virtuelle Counter Days (15. Dezember)

Uhrzeit Einzelne Sessions 10:00 Start virtuelle Counter Days Tag 2:

Begrüßung durch die Redaktion 10:05 Motivationskick am Morgen: Warum ein eigener Urlaubssong das Reisebüro Sonne & Mehr so sehr beflügelte

Kerstin Spille, Reisebüro Sonne & mehr in Wardenburg 10:30 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger 11:00 Webinar sponsored by Journaway: Der Partner für außergewöhnliche Rundreisen 11:30 Webinar sponsored by DCS

12:00 Webinar sponsored by Bahamas



12:30 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger

13:00 Fernreisen im Sommer 2023 – was geht Richtung Karibik und Nordamerika? 14:00 Webinar sponsored by TUI 14:45 Mit Quereinsteigern erfolgreich gegen den Fachkräftemangel. 15:45 Partner-Smalltalks

Diverse Leistungsträger 16:15 Auf einen Absacker mit… Branchenpromis erzählen.



Thomas Wiedau,

Geschäftsführer Aerticket und Boomerang Reisen

Die virtuellen Counter Days stehen unmittelbar bevor. Am 14. Dezember geht es los. Die wichtigsten News für das kommende Reisejahr und heiße Tipps für den Counter gibt es bei den virtuellen Counter Days am 14. und 15. Dezember. Zudem geben zahlreiche Partner eund Einblicke in intensiven Webinaren, darunter sind I.D. Riva Tours, Air Austral, Nicko Cruises, Abu Dhabi, Color Line, Qatar Tourism, Journaway, DCS Touristik, Bahamas und TUI Blue.Das große zweitägige virtuelle Event steht unter dem Leitmotto "Reisesommer 2023". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet dazu wieder eine volle Packung an Informationen, und auch diesmal sind die virtuellen Counter Days für Besucher vollkommen kostenfrei.Natürlich stehen auch Interkontziele, wie die USA als wichtigste Fernreisedestination der Deutschen und die Karibik, im Fokus.