Saudia will zu einer der größten Fluggesellschaften weltweit werden.

Die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad, soll sich zu einem der größten Umsteigeflughäfen der Welt mausern – mit 330 Mio. Fluggästen jährlich. Maßgeblichen Anteil daran soll die staatliche Fluggesellschaft Saudia haben.

Destination Forum Saudi-Arabien: Impressionen aus Saudi-Arabien

1 / 55 Faszinierend: die Jahrtausende alten Felsengräber von Al-Ula. (Timo Schaube) 1 von 55 Teilen 2 / 55 Faszinierend: die Jahrtausende alten Felsengräber von Al-Ula. (Timo Schaube) 2 von 55 Teilen 3 / 55 Mehr als 100 derartiger Gräber sind erhalten. (Timo Schaube) 3 von 55 Teilen 4 / 55 Cafe vor dem Elefanten-Felsen. (Timo Schaube) 4 von 55 Teilen 5 / 55 ... und natürlich ein Gruppenfoto! (Timo Schaube) 5 von 55 Teilen 6 / 55 Bizarre Felsformationen in der Wüste. (Timo Schaube) 6 von 55 Teilen 7 / 55 Ich mag Dich: der Gesichts-Felsen (Timo Schaube) 7 von 55 Teilen 8 / 55 Unsere saudischen Guides. (Timo Schaube) 8 von 55 Teilen 9 / 55 Spannende Felsformationen. (Timo Schaube) 9 von 55 Teilen 10 / 55 Einzelgräber wie diese sind selten, (Timo Schaube) 10 von 55 Teilen 11 / 55 Neugierig: ein Wüstenfuchs (Timo Schaube) 11 von 55 Teilen 12 / 55 Größte Open-Air-Bibliothek: Am Jabal Ikmah sind Inschriften aus Tausenden Jahren zu finden. (Timo Schaube) 12 von 55 Teilen 13 / 55 Klein und gemütlich: die Altstadt von Al-Ula. (Timo Schaube) 13 von 55 Teilen 14 / 55 ... und perfekt für ein Abendessen geeignet. (Timo Schaube) 14 von 55 Teilen 15 / 55 Die Kamele lassen grüßen (okay: Dromedare) (Timo Schaube) 15 von 55 Teilen 16 / 55 Unser Hotel in der Wüste: Shaden Resort (Timo Schaube) 16 von 55 Teilen 17 / 55 Fata Morgana? Nein, echt: die vollverspiegelte Maraya-Konzerhalle mitten in der Wüste. (Timo Schaube) 17 von 55 Teilen 18 / 55 ... auch ein guter Ort fürs Gruppenfoto! (Timo Schaube) 18 von 55 Teilen 19 / 55 Caravan by Habitas – so heißt dieses Resort in der Wüste. (Timo Schaube) 19 von 55 Teilen 20 / 55 Wohnen im Wohnwagen – aber der Empfang findet typisch arabisch im Zelt statt. (Timo Schaube) 20 von 55 Teilen 21 / 55 Willommen in Dschidda, der zweitgrößten Stadt Saudi-Arabiens. (Timo Schaube) 21 von 55 Teilen 22 / 55 Blick vom Shangri-La auf die Küste des Roten Meeres. (Timo Schaube) 22 von 55 Teilen 23 / 55 Bootsfahrt auf dem Roten Meer. (Timo Schaube) 23 von 55 Teilen 24 / 55 Baden geht natürlich auch. (Timo Schaube) 24 von 55 Teilen 25 / 55 Al Balal – die Altstadt Dschiddas. (Timo Schaube) 25 von 55 Teilen 26 / 55 Kleine Galerie in der Altstadt. (Timo Schaube) 26 von 55 Teilen 27 / 55 Lust auf eine kleine Altstadt-Tour? (Timo Schaube) 27 von 55 Teilen 28 / 55 ... nee, lieber ein gemütliches Essen! (Timo Schaube) 28 von 55 Teilen 29 / 55 Willkommen! (Timo Schaube) 29 von 55 Teilen 30 / 55 Essen gab es überall reichlich und vielfältig. (Timo Schaube) 30 von 55 Teilen 31 / 55 Schmeckt! (Timo Schaube) 31 von 55 Teilen 32 / 55 Diriya – hier entstand einst der erste saudische Staat. (Timo Schaube) 32 von 55 Teilen 33 / 55 Heute ist der Ort ein beeindruckendes Freilichtmuseum. (Timo Schaube) 33 von 55 Teilen 34 / 55 Gang durch die Jahrhunderte – Diriyah. (Timo Schaube) 34 von 55 Teilen 35 / 55 Gang durch die Jahrhunderte – Diriyah. (Timo Schaube) 35 von 55 Teilen 36 / 55 Gruppenbild vor imposanter Kulisse in Diriyah. (Timo Schaube) 36 von 55 Teilen 37 / 55 Kongresstag: DRV-Präsident Fiebig im Gespräch mit Gastgeber. (Timo Schaube) 37 von 55 Teilen 38 / 55 Gut gefüllt: der Kongresssaal des Crowne Plaza in Riad. (Timo Schaube) 38 von 55 Teilen 39 / 55 Torsten Schäfer (DRV) und Oliver Graue (fvw|TravelTalk) eröffnen und führen durch das Programm. (Timo Schaube) 39 von 55 Teilen 40 / 55 Hazim Alhazmi von der Saudi Tourism Authority erläutert die Vision 2030. (Timo Schaube) 40 von 55 Teilen 41 / 55 Veranstalter und STA diskutieren. (Timo Schaube) 41 von 55 Teilen 42 / 55 Die Teilnehmer schildern ihre Eindrücke von der Reise. (Timo Schaube) 42 von 55 Teilen 43 / 55 Ein Speed-Dating-Networking rundet den Kongresstag ab. (Timo Schaube) 43 von 55 Teilen 44 / 55 ... oder besser gesagt: ein Gruppenfoto. (Timo Schaube) 44 von 55 Teilen 45 / 55 Hier wurde 1932 der dritte saudische Staat gegründet: die Festung Al Masmak in Riad. (Timo Schaube) 45 von 55 Teilen 46 / 55 Al Masmak (Timo Schaube) 46 von 55 Teilen 47 / 55 Hi Home: Essen in einer saudischen Familie. Der Gastgeber begrüßt. (Timo Schaube) 47 von 55 Teilen 48 / 55 Kleiner Rundgang durchs Haus. (Timo Schaube) 48 von 55 Teilen 49 / 55 Ohne Datteln geht gar nichts. (Timo Schaube) 49 von 55 Teilen 50 / 55 Ein Hauch Las Vegas: der Boulevard Riad. (Timo Schaube) 50 von 55 Teilen 51 / 55 Ein Hauch Las Vegas: der Boulevard Riad. (Timo Schaube) 51 von 55 Teilen 52 / 55 Sternegucken in der Wüste - und dabei nicht auf dem Teppich einschlafen! (Timo Schaube) 52 von 55 Teilen 53 / 55 ... immerhin gibt es danach was zu essen. (Timo Schaube) 53 von 55 Teilen 54 / 55 ... immerhin gibt es danach was zu essen. (Timo Schaube) 54 von 55 Teilen 55 / 55 ...und zwar (wie immer) reichlich und lecker! (Timo Schaube) 55 von 55 Teilen

Sie gehört zu den größten Projekten der "Vision 2030" des saudischen Königshauses: die Mega-Planstadt Neom unweit des Golfs von Akaba sowie an der Küste des Roten Meeres. Noch existiert die Smart City größtenteils erst in den Köpfen ihrer Planer.Die saudische Fluggesellschaft Saudia jedoch will bereits von Ende Juni an die ersten Linienflüge nach Neom anbieten. Einmal pro Woche soll es ab Dubai dorthin gehen. Als nächstes Ziel könnte dann sogar London angeflogen werden, heißt es aus Kreisen der staatlichen Fluggesellschaft.Fakt ist: Saudia hat Großes vor. Zu Wettbewerbern aus der Region wie Emirates, Qatar und Etihad will sie mindestens aufschließen. Dabei ist sie – anders als ihre Konkurrenten, die erst 1985, 1993 und 2003 aus der Taufe gehoben wurden – eine Fluggesellschaft mit langer Tradition.Mitten in der Pandemie, im September 2020, feierte sie bereits ihr 75-jähriges Bestehen. Die Geburtsstunde der Saudia markiert eine Passagiermaschine vom Typ Douglas DC-3 – damals ein Geschenk des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt an den saudischen König Abdul Aziz Ibn Saud.Die Heimat des Unternehmens ist bis heute Dschidda. Ihren Namen "Saudi Arabian Airlines" legte die Fluggesellschaft im Jahre 2012 ab und kehrte zu der bereits von 1972 bis 1996 genutzten Markenbezeichnung "Saudia" zurück. Im selben Jahr, also 2012, trat es der Luftfahrtallianz Skyteam um Air France-KLM bei. Seit 2016 betreibt die Airline ihre Billigflug-Tochter Flyadeal, die inländisch und regional verkehrt.Die Pläne der Mutter Saudia sind äußerst ehrgeizig. Nicht nur soll sich Riad zu einem der weltweit wichtigsten Umsteigeflughäfen mit jährlich 330 Mio. Fluggästen entwickeln. Auch plant sie bis 2030 einen Ausbau der bislang 150 Maschinen großen Flotte auf mehr als 250 Jets. Zwar treffen die sowohl bei Airbus als auch bei Boeing bestellten Flugzeuge teilweise verspätet ein, doch zumindest mit neuen B-737-Jets soll es in diesem Dezember losgehen.Im vorigen Jahr konnte Saudia die renommierte Skytrax-Auszeichnung als diejenige Fluggesellschaft für sich verbuchen, die in Sachen Modernisierung unter allen Airlines weltweit den größten Sprung nach vorn getan hat. Sie rückte von Platz 51 auf Platz 26 vor.Neben Kulinarik, Service, Unterhaltung und Internet an Bord spielten dabei auch die umfassenden Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie eine Rolle. 2022 unternahm der Anbieter zudem den weltweit bislang längsten klimapositiven Flug: sechs Stunden von Dschidda nach Madrid.Von Deutschland aus steuert Saudia sowohl ab Frankfurt als auch ab München die beiden Ziele Dschidda und Riad an. Zum Einsatz kommen die als Dreamliner vermarkteten Maschinen vom Typ Boeing 787. Auch ab Wien hebt die Airline inzwischen wieder ab.