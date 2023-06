Historisches Baseball-Station mit reichlich Flair: Eine der besten Adressen im Sport und ein sowohl typisches als auch nostalgisches USA-Erlebnis ist das Wrigley Field, die Heimat der Chicago Cubs.

Wo Chicagos Gangsterboss Al Capone (1899–1947) einen Stammplatz in der ersten Reihe hatte: Das über 100 Jahre alte Baseball-Stadion im Norden Chicagos wurde bereits 1914 erbaut und ist heute eine National Historic Landmark. Nur der Fenway Park der Boston Red Sox ist noch etwas älter.Wahrzeichen des altehrwürdigen Stadions mit seinen aktuell 41.072 Plätzen ist zum Beispiel das rote Begrüßungsschild ("Wrigley Field – Home of Chicago Cubs") oder die Abgrenzung des Außenfeldes, die aus Ziegelsteinen gemauert und vollkommen mit englischem Efeu bewachsen ist. Dazu entzückt das Wrigley Field mit der letzten manuell betriebenen Anzeigetafel in den USA.Ebenso einmalig an Chicagos Baseballstadion ist, dass Zuschauer die Partien auch von den Dächern der umliegenden Häuser verfolgen können – auf extra installierten Tribünen und natürlich auch mit Eintrittstickets.Gut zu wissen: Das Wrigley Field liegt inmitten eines Wohngebiets im lebendigen Viertel Wrigleyville. Beliebt sind vor allem die zahlreichen Bars und Biergärten. Nicht verpassen sollte man die Kult-Sportsbar The Cubby Bear und lokale Spezialitäten wie den Hotdog im Chicago-Stil oder die berühmt Deep-Dish-Pizza mit reichlich Teig und Käse.Auch für Konzerte wird das Stadion genutzt. Auf der Bühne standen schon Lady Gaga, die Foo Fighters, Billy Joel, Bruce Springsteen und viele mehr.Tipp: An spielfreien Tagen können Baseball-Fans an einer 90-minütigen Stadiontour teilnehmen.