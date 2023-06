Wer Golf als schnöden und elitären Möchtegern-Leistungssport abtut, sollte mal die WM Phoenix Open im TPC Scottsdale erleben. Bei dem Profi-Turnier in Arizona wird jedes Jahr mit allen gängigen Golf-Konventionen gebrochen.

Grund für die Ausnahmestellung der Phoenix Open auf der PGA-Tour ist das berühmt-berüchtigte Loch 16: Dieses ist keine übliche Golfbahn, denn rund um das 149 Meter lange, Par-3-Loch ragen dreistöckige Tribünen für rund 20.000 Zuschauer in die Höhe – und geben der Bahn so ein Arena-Feeling.Die Golfprofis betreten das Stadion über einen schmalen Zugang über dem ein Schild mit den Worten: "Welcome to the loudest hole on earth" (auf Deutsch: "Willkommen zum lautesten Loch der Welt") prangt. Am Loch 16 gilt die normale Golf-Etikette nicht. Fast alles ist auf den Rängen erlaubt: Grölen und Pfeifen, Feiern mit übermäßigen Marihuana- und Alkoholkonsum, laute Musik, nackte Oberkörper, aberwitzige Kostüme, ja sogar Bierdosenwerfen auf die Golfbahn.Spieler, die das Grün des Par-3-Lochs verpassen oder einen Putt vermasseln, werden von den Fans in der Amphitheater-Kulisse gnadenlos ausgebuht. Die ausgelassene Stimmung überträgt sich auch auf die Akteure, die zuweilen mit Gesang-, Tanz- oder sogar Striptease-Einlagen den Hexenkessel am "Party-Loch" weiter aufheizen. Kein Wunder also, dass das Turnier Spitznamen wie "The Greatest Show on Grass", "das Major des kleinen Mannes" und "The People’s Open" trägt.2024 finden die WM Phoenix Open vom 5. bis 11. Februar mit einem Preisgeld in Höhe von 20 Mio. US-Dollar statt.