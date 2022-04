Von den Alpen umschlossen liegt im Südwesten der Schweiz der Kanton Wallis. Majestätische Viertausender und faszinierende Gletscher tun sich da mit dem lieblichen Rhonetal und malerischen Weinbergen zusammen. Das garantiert Schweiz-Genuss zu jeder Jahreszeit.

Während das Thermometer im Rhonetal mit seinen 300 Sonnentagen im Sommer leicht die 30-Grad-Marke knackt, und die Kleinstädte südländisches Flair versprühen, weht in den schattigen Wäldern und in den höhergelegenen Dörfern des Wallis eine angenehme Brise, und die Bedingungen für Aktivurlauber könnten nicht verlockender sein. Auf mehr als 8000 Kilometer beläuft sich das Netz der Wanderwege, die vorbei an sprudelnden Bergbächen, an Alpenseen und historischen Suonen, jenen für das Wallis so typischen Wasserleitungen durch die Berge, führen.

Spektakuläre Mountainbike-Trails schlängeln sich über Bergflanken und durch dichte Wälder. Und weit oben auf den Gletschern kann man selbst im Sommer Schneespaß erleben. Zur Krönung sorgen wohltuende Thermalbäder für die reinste Entspannung. Gut für Feinschmecker: Die Sonne schenkt dem Wein, dem Obst und den anderen Naturprodukten im Wallis ein unvergleichliches Aroma.

Eine feste Größe ist das Wallis auch für Wintersportler. Mit 45 Viertausendern hat der Kanton die höchstgelegenen Skigebiete der Schweiz und punktet mit einzigartiger Schneesicherheit auf mehr als 2400 Kilometern Pisten. Nicht weniger verlockend: Winterwandern durch verschneite Wälder und Schneeschuhtrekking. Mehr dazu auf der Wallis-Website für Touristiker.