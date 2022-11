Mehr als 20 verschiedene Walarten tummeln sich im Meer um Teneriffa, von Großen Tümmlern und anderen Delfinen über riesige Blauwale bis hin zu Schwertwalen. Ideal für die Walbeobachtung ist die Südwestküste.

Für die Großen Tümmler sind die Gewässer im Südwesten Teneriffas sogar das größte Fortpflanzungsgebiet in Europa. Die Boote zur Walbeobachtung laufen in den Häfen von Los Cristianos und Los Gigantes sowie im Sporthafen Puerto Colón aus. Das Angebot reicht von zwei- bis dreistündigen Beobachtungsfahrten bis zu Meeresausflügen von bis zu fünf Stunden Dauer in größeren Booten. Hier gehören neben der Walbeobachtung auch eine Rundfahrt zu den sehenswertesten Spots der Küste zum Programm sowie Badestopps und ein Essen an Bord.

Das ganze Jahr über lassen sich vor Teneriffa die heimischen Großen Tümmler und Kurzflossen-Grindwale beobachten. Andere Arten treten je nach Jahreszeit und insbesondere in den Monaten Mai und Juni noch häufiger auf. Die Zügeldelfine etwa schließen sich zu Schulen aus Hunderten von Tieren zusammen.

Grundsätzlich verläuft jeder Ausflug anders, denn das Verhalten der Tiere richtet sich auch nach Tageszeit, Wetter, verfügbarer Nahrung und anderen Faktoren. Die lebhaften Wale lassen sich beim Schwimmen, Spielen und Surfen beobachten oder dabei, wie sie mit der Schwanzflosse schlagen und die Menschen neugierig beäugen. Der Blau-Weiße Delfin kann bis zu sieben Meter hoch springen – das Dreifache seiner Körperlänge.