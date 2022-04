Schweiz Tourismus

Zwischen Genfersee und Neuenburgersee erstreckt sich im Westen der Schweiz der Kanton Waadt. Mit den vielen Seen und Flüssen ist das Wasser hier allgegenwärtig. Das prägt die Leichtigkeit des Lebens in Genf und in den Weinbergen von Lavaux. Ein himmlisches Vergnügen verspricht die Bergstation Glacier 3000.