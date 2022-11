Ein Musterbeispiel für die kanarische Kultur sind die fröhlichen Romerías, Wallfahrten mit Volksfestcharakter, die je nach Dorf von März bis September gefeiert werden: mit geschmückten Umzugswagen und typischen Trachten, Wein, Runzelkartoffeln und anderen Leckereien. Weitere Highlights sind die Karwoche, vor allem in La Laguna, und Fronleichnam, besonders in La Orotava, wo Teppiche aus Blumen und buntem Teide-Sand die Straßen zieren. Im Februar dreht sich in Santa Cruz, aber auch andernorts alles um den Karneval.