An Kubas Nordküste und gut 120 Kilometer östlich von Havanna liegt die Halbinsel Hicacos mit dem endlos langen Strand von Varadero. Mit den Sommervillen der Prominenz nahm der Tourismus hier schon im 19. Jahrhundert seinen Anfang.

Noch heute ist Varadero Kubas unangefochtene Nummer eins in Sachen Badeurlaub: 20 Kilometer weißer Strand, türkisblaues Meer und wohlig warmes Wasser das ganze Jahr, dazu eine perfekte Infrastruktur mit mehr als 60 Hotels und Unterhaltung für jeden Geschmack, glitzerndem Nachtleben, vielerlei Sport – und das Ganze nur zwei Stunden von Havanna entfernt.

Die Villa, die sich der Industrielle Irenée Du Pont 1927 in Varadero bauen ließ, ist heute das Boutique-Hotel Xanadu Mansion des Varadero Golf Club, dem nach Aussagen der Betreiber einzigen 18-Loch-Golfplatz mit 72 Par in Kuba. Beim Cocktail in der Panoramabar Casa Blanca gibt es dort den ultimativen Blick über Strand, Meer und das satte Grün des Goldplatzes. Das Hideaway von Mafiaboss Al Capone hat die Zeitenwende ebenfalls überlebt, heute bittet hier das Restaurant La Casa de Al zu Tisch.