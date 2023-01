Die bunt bemalten, historischen Häuser von Valparaíso bilden eine Art Amphitheater mit Blick auf den Pazifik. Die Hafenstadt, gut 100 Kilometer nordwestlich von Santiago de Chile, ist Unesco-Weltkulturerbe. Direkt nebenan liegt der Badeort Viña del Mar.

Durch das Labyrinth aus engen Gassen führen unendlich viele Treppen, und mehr als 30 historische Aufzüge und Seilbahnen – fast alle mehr als 100 Jahre alt – erschließen das bunte Häusermeer, ein weltweit einzigartiges Industrieerbe. Der Lift El Peral von 1901 klettert von der Plaza de Justicia auf den Cerro Alegre ("Fröhlicher Hügel") und zum schönen Paseo Yugoslavo mit dem prächtigen Baburizza-Palast, wo das Städtische Museum der Schönen Künste residiert. Nebenan auf dem Cerro Concepción überragt die lutheranische Kirche La Santa Cruz die historischen Häuser der Nachbarschaft. Und in der Dimalow-Promenade laden diverse Boutique-Hotels zum stilvollen Entspannen ein.Mit der Standseilbahn Artilleria geht es hinauf in die luftigen Höhen des Paseo 21 de Mayo, der wie ein Balkon 150 Meter hoch über der Bucht von Valparaíso schwebt. Und die Seilbahn namens Cordillera weist Besuchern den Weg zu den Sternen und bringt sie zum Standort des astronomischen Observatoriums.Ein weiterer Höhepunkt ist La Sebastiana, das ehemalige Wohnhaus des Literatur-Nobelpreisträgers Pablo Neruda (1904–1973) auf dem Gipfel des Cerro Bellavista. Das vierstöckige Gebäude mit der gewaltigen Aussicht war einst Zufluchtsort für den Dichter und ist heute eine wahre Ikone der Hafenstadt. Es ist gefüllt mit Erinnerungsstücken, die Neruda, der auch als Diplomat in Südostasien und Spanien tätig war, auf seinen Reisen zusammengetragen hat.Das Leben brodelt aber auch unten am Hafen. Auf dem Markt gibt es frisch gefangene Meeresfrüchte. Und die Cafés an der Plaza Sotomayor, umstanden von Gebäuden mit großer Vergangenheit, sind ideal, um das Treiben im Hafen zu betrachten.Und dann ist da noch die Gartenstadt Viña del Mar mit ihren langen Stränden, die sich östlich direkt an Valparaíso anschließt. Hier ist das goldene Zeitalter des letzten Jahrhunderts lebendig geblieben. Die vielen Schlösser und Herrenhäuser wohlhabender Familien sind heute zu Museen umfunktioniert. Auch das glamouröse Casino Municipal hat hier eine würdige Adresse. Jedes Jahr wird in Viña del Mar Ende Februar das Festival de la Canción, ein sechstägiges internationales Musikfestival, ausgetragen, das zu den wichtigsten Lateinamerikas gerechnet wird.Gut 20 Kilometer östlich von Valparaíso liegt das Valle de Casablanca, neben Maipo und Colchagua, eines der drei ebenso renommierten wie traditionsreichen Weinbaugebiete in der Umgebung von Santiago.