"Quiet, please": Wenn der Schiedsrichter die Zuschauer zur Ruhe ermahnt, herrscht auf den Tennisplätzen weltweit normalerweise sofort Ruhe. Nicht so bei den US Open, dem legendären Grand-Slam-Turnier im New Yorker Stadtteil Queens.

Was für eine Atmosphäre: Die 22.547 Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadium unterhalten sich während der Ballwechsel, essen, telefonieren, trampeln vor Begeisterung auf die Blechtribünen. Flugzeuge fliegen über den Centre Court, die Straßenbahn rattert unmittelbar an der Anlage vorbei, vom Festival nebenan dringt Rock- und Rap-Musik zu den Akteuren. Dazu ist es auf dem Platz oft windig, brütend heiß und stickig. Aber so sind die US Open – diese besonderen Bedingungen und elektrisierend Stimmung gehören beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres einfach dazu.2023 findet das zweiwöchige Turnier vom 28. August bis 10. September statt. Das Preisgeld beträgt satte 60 Mio. US-Dollar. Neben dem Arthur-Ashe-Stadium, dem Hauptstadion des Billie Jean King National Tennis Centre in Flushing-Meadows-Park, werden weitere Topspiele in zwei weiteren Stadien, dem Louis Armstrong Stadium und dem Grandstand Stadium, ausgetragen. Nicht verpassen sollte man die legendären Evening Sessions ab 19 Uhr, wenn sich die besten Profis der Welt bis tief in die Nacht – passend zu New Yorks Spitznamen, "die Stadt, die niemals schläft", – die Filzbälle bei Flutlicht um die Ohren schlagen.Gut zu wissen: Wer ein Ticket für den Center Court im Arthur Ashe Stadium erworben hat, erhält auch Zutritt zu den Show Courts und Practice Courts. Und: Auch bei Regen finden hier die wichtigsten Matches statt. Das Arthur-Ashe-Stadium ist nicht nur das größte reine Tennisstadion der Welt, es verfügt auch über ein ausfahrbares Dach, das bei Dauerregen geschlossen werden kann.Gut zu wissen: Drei deutsche Tennisspieler konnten bisher die US Open gewinnen. Boris Becker war 1989 erfolgreich, Steffi Graf 1988, 1989, 1993, 1995 und 1996, und Angelique Kerber 2016.