Wikipedia/Roman Klementschitz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2177578

Nirgendwo sonst in Österreich sind so viele Stalagmiten, Stalaktiten und Stalagnaten zu bewundern wie in der riesigen Tropfsteinhöhle Katerloch in der Steiermark, der tropfsteinreichsten Schauhöhle des Landes.