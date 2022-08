Zu Füßen grüner Berge liegt das Juwel unter Kubas Kolonialstädten. Ihre barocke Pracht verdankt Trinidad den Zuckerbaronen, die hier im 18. Jahrhundert so richtig reich wurden und einander zu übertreffen suchten in ihren Villen.

Himmelblau und zitronengelb leuchten die Häuser. Schatten spenden die himmelhohen Königspalmen, und nachmittags führen die Männer ihre Vögel im Käfig spazieren: In Trinidad scheint die Zeit stehen geblieben, wenn nicht gerade Salsa Time ist in der Höhlen-Disco Ayala, wo auch die Touristen mitmischen. Die meisten sind aber Tagestouristen und abends längst wieder weitergezogen, weshalb es sich dringend empfiehlt, mindestens eine Nacht in dem schnuckeligen Städtchen zu bleiben, zumal nachts die Bars mit Live-Musik einheizen.

Schon 1988 hat die Unesco Trinidad zum Weltkulturerbe gekürt zusammen mit dem Tal der Zuckermühlen (Valle de los Ingenios) ein paar Kilometer außerhalb, wo heute noch die alten Plantagenhäuser und die Wachtürme erhalten sind. Eine Ahnung vom Luxus der Blütezeit der Stadt und vom Lebensstil reicher Kubaner im 19. Jahrhundert vermittelt das Museo Romántico direkt an der Plaza Mayor.

Mit gerade einmal 75.000 Einwohnern geht es in Trinidad garantiert schön entspannt zu. Und nur zwölf Kilometer entfernt liegt die Playa Ancón, der für viele schönste Strand an Kubas Südküste inklusive Blick in die blauen Berge.

Ausflugstipp: Sancti Spíritus, ein weiteres Schmuckstück mit kolonialem Charme, liegt 70 Kilometer entfernt.