Luxus im Regenwald: Das Wellness-Resort Nayara Springs mit Blick auf den Arenal.

Nach der Pandemie sehnen sich viele Menschen nach einer Auszeit und nach Entspannung jenseits des Massentourismus. Wie sich da gerade Costa Rica als Destination qualifiziert, beleuchtet Podcaster Roman Borch in der dritten Costa-Rica-Episode der Reihe DestiCall.

Wellness pura vida – Entspannung trifft Lebensfreude. Das ist so etwas wie das Markenzeichen Costa Ricas. Die tropische Natur mit heißen Thermalquellen zu Füßen der Vulkane, mit heilendem Vulkanschlamm und endlosen Stränden ist dafür wie geschaffen.





Darüber spricht Podcaster Roman Borch in dieser Folge mit Tourismusprofi Álvaro Arguedas aus San José, womit auch in dieser Episode wieder ein echter Costa-Rica-Experte an Bord ist. Arguedas arbeitet seit mehr als 27 Jahren im Tourismus. Mit zwei Firmen ist er als Reiseveranstalter und im Mice-Segment tätig.

Hacienda Alta Gracia

Wellness mit Weitblick: Spa der Hacienda Alta Gracia im Talamanca-Gebirge.

Pure Entspannung und neue Energie finden

Für Urlauber, die sich nach Erholung, Entspannung und Entschleunigung sehnen, ist Costa Rica laut Arguedas ein ideales Ziel: "In Costa Rica können sie nach zwei anstrengenden Jahren ein bisschen Frieden finden." Das liegt nicht zuletzt an den vielen familiären Unterkünften. Hotels mit gerade mal sechs bis zehn Zimmern seien keine Seltenheit. Der Trend gehe zu kleinen Hotels im Boutique-Stil mit eigenem Wellness-Schwerpunkt, nicht nur an der Küste, sondern auch in den Bergen. Einzigartige Eco-Lodges und Boutique Hotels mit Blick auf Vulkane und Flüsse, den Urwald oder das Meer stehen für Erlebnisluxus der erholsamen Art.

Costa Rica ist wieder offen Zum 1. April 2022 wurden in Costa Rica alle Covid-19-Einreisebestimmungen aufgehoben. Nähere Infos und ein Video zum Thema finden sich auf der deutschsprachigen Website von Costa Rica TV

Spa mit Blick auf den Vulkan

Internationalen Ruhm genießen Luxus-Hotels wie etwa die Hacienda Alta Gracia im Talamanca-Gebirge 160 Kilometer südöstlich von San José oder Nayara Gardens in La Fortuna am Vulkan Arenal, wo die Thermalquellen mitten im Regenwald sprudeln. "Doch Costa Rica hat auch Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit sehr gutem Service", betont Arguedas.

ICT

Typisch Costa Rica: Gallo Pinto – Reis mit Bohnen – ist das Nationalgericht des Landes.

Mit Locals schlemmen & Kölsch trinken in San José

Mit der für Costa Rica so typischen Vielfalt punktet das mittelamerikanische Land auch mit Gaumenfreuden. Vom Nationalgericht Gallo Pinto – schwarze Bohnen gemischt mit Reis und Gemüse wie Paprika – ist dabei ebenso die Rede wie von exotischen Früchten wie Papaya, Guaven, Guanabana oder Cashew-Nüssen (Marañón). Auch seine liebsten Nachtischkreationen verrät der Kenner, und die beliebtesten Drinks sind ebenfalls Thema. Der Trend zum Craft Beer, so viel sei schon verraten, ist auch in Costa Rica angekommen. Das Brauerei-Restaurant Republica in San José Casa soll sogar sein eigenes Kölsch-Bier herstellen.

Kultur als sinnliches Erlebnis

Die Hauptstadt ist auch sonst für noch so manche Überraschung gut. Arguedas spricht von allein 14 Museen in San José. Glanzlichter seien das Goldmuseum und auch das neu gestaltete, interaktive Jademuseum, das auch für Kinder interessant sei. Aber wer hat schon von dem ebenfalls renommierten Insektenmuseum gehört?

Mehr dazu

Mehr dazu Travelholics DestiCall Neuer Costa-Rica-Podcast macht Abenteuerlust

Das Kulturerlebnis bleibt nicht auf San José beschränkt. In Guanacaste am Pazifik, Costa Ricas Nummer eins für Strandurlaub, hat der Experte mit dem Ecomuseo de la Cerámica Chorotega einen Tipp für Indio-Kultur auf Lager. Und immer mehr Hotels und Lodges veranstalteten Kulturmärkte, bei denen auch Kunst verkauft wird.Extra-Tipp: Die Highlights im Naturparadies präsentiert das Special Costa Rica in den fvw|TravelTalk Themenwelten; dort sind auch die ersten beiden Folgen der Costa-Rica-Podcasts aus der Reihe DestiCALL von Travelholics zu hören. Die beiden Podcasts auch direkt hier zum Reinhören: