Wo die Faultiere abhängen, wo die Wale springen und wo der Adrenalinpegel steigt, darüber spricht Podcaster Roman Borch in der zweiten Costa-Rica-Episode mit Mareike Wielens von der Zielgebietsagentur Travel Excellence.

Um Naturschätze und Outdoor-Abenteuer dreht sich alles in dieser zweiten Folge des travelholics DestiCall #CostaRica. Als Expertin zu Gast im Studio ist diesmal Mareike Wielens, die das Land seit 2007 kennt und dort seit mittlerweile mehr als acht Jahren lebt und arbeitet. Schwerpunkt der Agentur Travel Excellence, für die sie tätig ist, sind dabei individuelle Rundreisen, ob für Einzelreisende, Gruppen oder für den Incentive-Bereich. Klar, dass die Wahl-Costaricanerin da im Laufe der Jahre reichlich Know-how zusammengetragen hat.

ICT

Naturschauspiel: Schildkröte im Ostional National Wildlife Refuge.

Spot auf die Wale, Faultiere und Tapire

Wann genau sich wo die Wale vor der Küste zeigen, ist im Gespräch ebenso zu erfahren wie die beste Zeit für eine Begegnung mit den mächtigen Meeresschildkröten, die zur Eiablage an Costa Ricas Strände kommen. Die 30 Nationalparks des Landes versprechen mehr als genug Wildlife-Abenteuer. Sehr gute Chancen, Faultiere zu sichten, bestehen laut Mareike Wielens etwa im Cahuita-Nationalpark an der Karibikküste, während die Hotspots für Tapire die Nationalparks Tenorio um den gleichnamigen Vulkan und Corcovado am Pazifik seien.

ICT

Abenteuerspielplatz: der Nationalpark Corcovado am Pazifik.

Da kommen auch Familien auf Touren

Geballtes Costa-Rica-Know-how Inspiration zu allen Urlaubsthemen und Tipps für Beratung bieten die offizielle, auch deutschsprachige Costa-Rica-Website, die ebenfalls deutschsprachige Website der Pura Vida University sowie die Website des Instituto Costarricense de Turismo ICT mit den Informationen rund um das schon vor 20 Jahren eingeführte CST-Zertifikat für Nachhaltigkeit, für das sich mittlerweile 400 touristische Unternehmen qualifiziert haben.

Was in Costa Rica für Outdoor-Enthusiasten so geht, kann sich ebenfalls sehen lassen. Das Action-Programm reicht von leichten Wanderungen über – selbst für Familien machbare – Vulkanbesteigungen bis zu mehrtägigen Trekking-Touren, von Ziplining im Regenwald über Rafting bis zu Kajaktouren auf dem Meer, auf Flüssen oder auch durch die Mangroven wie etwa im Tortuguero-Nationalpark an der Karibikküste.Und wenn nach all dem Abenteuer Zeit ist für ein paar entspannte Tage am Strand? Auch da hat die Costa-Rica-Kennerin so ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze, zum Beispiel den Traumstrand von Punta Uva südlich von Puerto Limón im Süden der Karibikküste, wo das Palmenmeer bis zum Strand reicht.

Gut zu wissen: "Ab dem 1. April 2022 gibt es in Costa Rica so gut wie keine Einreisebeschränkungen mehr", sagt Mareike Wielens, "sprich: Geimpfte wie Ungeimpfte können wieder ohne Problem einreisen und sind herzlich willkommen".

Extra-Tipp: Jede Menge Beratungs-Know-how und die Highlights im Naturparadies liefert das Special Costa Rica in den fvw|TravelTalk Themenwelten, wo auch die erste Folge der Costa-Rica-Podcasts aus der Reihe "DestiCALL" von Travelholics zu hören ist.