City Breaks sind das Thema der Stunde in Episode #1 der neuen Podcast-Reihe über Litauen. Was man nicht verpassen darf in Vilnius, Klaipéda und Kaunas, Europas Kulturhauptstadt 2022, erfährt Podcaster Roman Borch dabei von Litauen-Spezialistin Katharina von Bremen.

Wie kommt man am günstigsten nach Litauen? Und welche Locations hat die Unesco zum Weltkulturerbe gekürt? Was kostet die Fahrt mit dem Heißluftballon über Vilnius? Und welche Festival-Highlights stehen in diesem Jahr an? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Studio-Gast Katharina von Bremen von der Agentur Aviareps, die das Fremdenverkehrsamt Litauen in Deutschland vertritt.

Der erste Podcast der neuen Litauen-Reihe ist prall gefüllt mit Insider-Tipps rund ums Thema Städteurlaub. Von nächtlichen Kanufahrten ist da die Rede und vom Standup-Paddling mit Burgblick, von einem ehemaligen Gefängnis, das zum Hotspot der Kulturszene avanciert ist, von Kunst-Workshops und dem großen Event-Programm, mit dem Kaunas seinen Auftritt als Europas Kulturhauptstadt 2022 feiert.

Ckestutis Petronis/Lithuania Travel

Im Heißluftballon hoch über Litauens Hauptstadt Vilnius.

Daneben hat die Expertin in dem gut 20-minütigen Studio Talk reichlich Verkaufs-Know-how auf Lager, etwa zu den Fähr- und Flugverbindungen oder zur Anreise im Bus, zum Trendthema Radfahren in Litauen oder zum Wellness-Ziel Trakai, 30 Minuten außerhalb von Vilnius. Ein Roadtrip im Wohnmobil sei ebenfalls eine beliebte Option für Litauen. Und auch ihren persönlichen Litauen-Favoriten verrät sie den Zuhörern im Podcast, kein Geheimtipp, aber schon seit mehr als 100 Jahren Litauens Urlauberattraktion Nummer eins: die Kurische Nehrung, jene berühmte Landzunge, die das Kurische Haff von der Ostsee trennt.

Eimantas Kumpys Photos/Lithuania Travel

Eldorado für Radfahrer: die Kurische Nehrung (Unesco-Weltkulturerbe).

Extra-Tipp: Die Highlights in dem südlichsten der drei baltischen Staaten präsentiert das Special Litauen in den fvw|TravelTalk Themenwelten, wo in den nächsten Wochen nach und nach noch weitere Folgen der Litauen-Podcasts zu hören sein werden.