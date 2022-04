An die großen Zeiten des Fürstentums Litauen erinnert die legendäre Wasserburg Trakai in der Nähe von Vilnius. Die mittelalterliche Festung zählt nicht umsonst zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Litauens.

Bis ins 14. Jahrhundert reichen die Wurzeln der malerischen Wasserburg, die auf einer Insel zwischen dem Galve-, dem Luka- und dem Totoriskessee thront. Trakai war im Mittelalter einige Jahre lang die Hauptstadt des Großfürstentums Litauen. Die Stadt liegt 28 Kilometer westlich von Vilnius.

Heute wird die Wasserburg mit den trutzigen Türmen als Museum genutzt. Eine Brücke verbindet das Ufer mit dem Torhaus in der Befestigungsmauer. Das Museum erzählt nicht nur von der großen Geschichte der Burg, sondern auch von den Traditionen der Tataren und Karaimen, die sich einst in Litauen ansiedelten. Mit ihren 200 Seen ist die Umgebung von Trakai das reinste Wasserreich und für romantische Bootstouren wie geschaffen.