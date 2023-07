In keinem anderen Land ist der Fischkonsum pro Einwohner so groß wie in Japan. Kein Wunder also, dass der Fischmarkt in Tokio sowohl die besten Sushi-Chefs der Hauptstadt als auch Hobby-Köche und Feinschmecker aus aller Welt anzieht.

Toyosu-Fischmarkt

Teure Ware: 2019 ersteigerte eine japanische Sushi-Restaurantkette einen Blauflossenthunfisch für umgerechnet rund 2,7 Mio. Euro.

2018 schloss der legendäre und bei Touristen überaus beliebte Tsukiji-Fischmarkt seine Tore. 83 Jahre lang wurden hier fast täglich zig Tonnen Fisch und Meeresfrüchte aus aller Welt umgeschlagen. Rund 900 Geschäfte mussten umziehen.Seitdem ist Toyosu, eine künstliche Insel in der Bucht von Tokio, der neue Standort für den Inneren Markt mit seinen Auktionshallen und den Verkaufsständen der Zwischenhändler. Im neuen Gebäudekomplex sind die Hallen größer, moderner, heller und ordentlicher als in dem alten Bau. Manche Besucher sagen allerdings, der neue Markt habe im Vergleich zum herrlich altmodischen und wuseligen Vorgänger an Charme und Faszination eingebüßt.Wer sich selbst eine Meinung bilden will: Besucher können weiterhin in aller Herrgottsfrühe, genauer gesagt zwischen 5.30 und 6.30 Uhr, außer an Sonn- und Feiertagen, im Gebäude für den Fischereigroßmarkt die legendären Thunfischauktionen verfolgen. Dafür wurden eigens eine öffentliche Galerie und – noch näher und auf derselben Ebene des Marktes positioniert – eine Aussichtsplattform geschaffen. Von dieser erhält man einen guten Einblick in das rege Markttreiben. Aber Achtung: Pro Tag werden auf der Besucherterrasse nur 120 Besucher per Losverfahren zugelassen, eine vorherige Anmeldung ist zwingend notwendig.An dem Zeremoniell der Versteigerung hat sich indes kaum etwas geändert: Nach wie vor läutet zum Start der Auktionen die Glocke. Dann schreien Händler Preise durch die Markthalle, und interessierte Kunden geben ihr Angebot per Fingerzeig für die Hunderte von gefrorenen Thunfischen ab.Nicht minder faszinierend ist der Besuch des Fischereizwischenmarkts: Hier veräußern Großhändler Fisch und Meeresfrüchte an lokale Händler und Sushi-Restaurants. In der vierten Etage dieses Gebäudes gibt es überdies einen öffentlich zugänglichen Markt mit Küchenutensilien, Porzellan, Souvenirs und kulinarischen Spezialitäten wie Wasabi, Essiggurken oder Sake. Und: Vom Dachgarten aus kann man bei klarem Wetter sogar den Mount Fuji sehen.Im dritten Gebäude haben Obst- und Gemüsehändler eine Heimat gefunden. Auch hier gibt es ein Besucherdeck. Geführte Touren über das riesige Gelände sind möglich.Pflicht nach dem Besuch der drei großen Markthallen: ein Sushi-Frühstück in den rund 40 markteigenen Restaurants (am besten die Tagesempfehlung des Chefs bestellen!) und danach shoppen in den zahlreichen Geschäften der drei Gebäude – viel frischer kann man Lebensmittel nicht einkaufen.Gut zu wissen: Der Fischgroßhandel samt den Thunfisch-Auktionen ist nach Toyosu umgezogen. Doch der alte Tsukiji Outer Market hat weiterhin geöffnet und lädt mit unzähligen Restaurants, Garküchen und Marktständen in den kleinen Gassen dazu ein, in die japanische Esskultur einzutauchen.