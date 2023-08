Schon die ägyptische Königin Kleopatra soll am Toten Meer ihre Schönheit kultiviert haben. Das warme, wohltuende Wasser ist etwa zehnmal salziger als Meerwasser und steckt wie auch der schwarze Schlamm des berühmten Salzsees voller Mineralien.50 Kilometer Küste entfallen auf Jordanien.

Hauptattraktion am Toten Meer ist das extrem salzige Wasser mit seiner enormen Tragfähigkeit und seinem Reichtum an Chlorid-, Magnesium-, Natrium-, Kalium- und Bromsalzen. Die Gegend spielt aber auch eine Rolle im religiösen Tourismus Jordaniens. So liegt hier zehn Kilometer nördlich des Toten Meeres die Taufstelle von Jesus von Nazareth: Al-Maghtas (Unesco-Weltkulturerbe).

Das Tote Meer liegt 427 Meter unter dem Meeresspiegel und ist rund 900 Quadratkilometer groß. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt rund 90 Kilometer, zwischen Ost- und Westufer liegen maximal 17 Kilometer. Durch das Tote Meer verläuft die Grenze zwischen Israel und Jordanien, das einen Anteil von circa 50 Kilometern Küste hat.

Ein Wunder für sich ist das Museum at the Lowest Place on Earth, am tiefsten Punkt der Erde am Südende des Toten Meeres, mit einer Sammlung von Funden aus der Höhle der Propheten Lot sowie gut erhaltener griechisch-römischer Kleidung und griechischen Inschriften. Die Höhle, in die sich Lot nach der Zerstörung von Sodom geflüchtet haben soll, findet sich direkt auf dem Hügel vor dem Museum.