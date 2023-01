Typisch für die Landschaft Patagoniens und weltbekannt für seine Granitberge und Gletscher, Fjorde und Seen ist der Nationalpark Torres del Paine in Chiles wildem Süden, ein traumhaftes Revier zum Wandern und Bergsteigen wie auch für Tierbeobachtungen – Pumas inklusive.

Der Nationalpark Torres del Paine umfasst ein Gebiet von mehr als 2400 km². Höchster Berg ist der Cerro Paine Grande (3050 Meter). Das Wahrzeichen des Parks aber sind die Torres del Paine, drei steil aufragende, zwischen 2600 und 2850 Meter hohe Granitberge. Hinzukommen ausgedehnte Gletscher wie der Grey-Gletscher, der in den Lago Grey kalbt, sowie tiefe Fjorde und große Seen, weite Tundra-Steppe und große Wälder aus Zypressen, Südbuchen und Olivillo-Bäumen. Auch widerstandsfähige Orchideenarten, Lupinen und viele andere Blumen blühen im Nationalpark. Die Tierwelt reicht von straußenähnlichen Nandus und Andenkondoren über Füchse, Andenhirsche und Guanakos aus der Familie der Kamele bis zu Pumas.



"Paine" heißt in der Sprache der indigenen Tehuelche-Patagonier "himmelblau", und so bedeutet der Name Torres del Paine so viel wie "Türme des blauen Himmels". Der gut erschlossene Nationalpark, ein Unesco-Biosphärenreservat wurde 1959 gegründet und ist von Oktober bis April zum Beispiel per Bus aus Puerto Natales erreichbar. Der chilenische Fortbehörde Conaf hat viele Wanderrundwege angelegt; zum Übernachten gibt es Hotels, Campingplätze und Hütten.



Zu den Lieblingswegen der Besucher gehört der vier- bis siebentägige Circuito W (Rundwanderweg W), der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Nationalparks führt und auch durch das Tal des Grey-Gletschers. Der sieben- bis zehntägige Circuito O (Rundwanderweg O) umrundet auf seinen gut 90 Kilometern einmal komplett das berühmte Bergmassiv. Höchster Punkt des anspruchsvollen Rundwegs ist der John-Garner-Pass (1350 Meter) mit einzigartiger Sicht auf die südlichen Eisfelder. Atemberaubend zum Kajak- und Kanufahren ist der mehr als 500 Meter tiefe Lago Grey mit seinen Eisschollen, während der kristallklare Lago Pehoé ideal zum Angeln und für Tierbeobachtungen ist.Das Tor zum Nationalpark ist das Touristendorf Villa Turística Río Serrano 80 Kilometer nördlich von Puerto Natales. Neben Angeln und Kajak fahren im Río Serrano kann man hier reiten oder durch die Magellan-Pampa und tief in die Wälder wandern. Zur Stärkung gibt es patagonische Spezialitäten wie das heiß geliebte Lamm am Spieß und ein großes Angebot an therapeutischen Massagen.Torres del Paine ist nur einer von 17 Nationalparks, die die 2800 Kilometer lange Ruta de los Parques verbindet. Die Route verläuft durch Patagonien und erstreckt sich vom Nationalpark Alerce Andino nahe Puerto Montt über weniger bekannte Nationalparks wie Pumalín, Queulat, Cerro Castillo und Patagonia bis zum Nationalpark Kap Horn ganz im Süden. Im Nationalpark Pumalín etwa können Besucher bis zu 3000 Jahre alte Zypressen bewundern, wandern und auf den Fjorden Comau und Reñihué Kajak fahren oder den Vulkan Chaitén und den Gletscher am Vulkan Michimahuida erklimmen. Rund um die Fjorde zeigen sich Kormorane, Pinguine und Reiher. In den Wäldern sind neben Tiere wie der weltweit kleinste Hirsch Pudu, die scheue Pampaskatze Colocolo und Pumas zu Hause.