Der größte See Südostasiens und zugleich der tiefste Kratersee der Welt ist der Tobasee auf der indonesischen Insel Sumatra. Mitten im See liegt die Vulkaninsel Samosir, das kulturelle Herz der indigenen Batak.

Der Tobasee liegt 900 Meter über dem Meeresspiegel und verspricht mit seinem vergleichsweise kühlen Klima erfrischende Erholung. Der See ist 450 Meter tief, fast 90 Kilometer lang und bis zu 27 Kilometer breit. Die Insel Samosir allein hat etwa die Größe Ibizas. Hin geht es per Boot von dem Ferienort Parapat am Ostufer, der größten und wichtigsten Stadt am Tobasee.

Typisch für die Dörfer vom Stamm der Batak sind Stelzenhäuser mit geschwungenen Dachgiebeln und kunstvollen Schnitzereien, Ahnenfiguren und steinernen Königsgräber. Neben ihrem Kunsthandwerk sind die Batak bekannt für ihre Musik, ihr Theater und ihre Küche.