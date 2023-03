Auf verschlungenen Pfaden geht es jenseits der Küste durch den unberührten Regenwald des Main Ridge Forest Reserve. Und auch Vogelfreunde finden auf Tobago ihr Paradies. Ein guter Grund, sich der grünen Wildnis beim Wandern zu nähern.

Die Nummer eins unter den beliebtesten Wanderwegen Tobagos ist der Gilpin Trail durch das Main Ridge Forest Reserve im Herzen der Insel, das älteste Naturschutzgebiet der westlichen Hemisphäre. Der ausgeschilderte Pfad ist auch für Regenwaldeinsteiger problemlos machbar und führt in rund zwei Stunden durch meist flaches Gelände. In Begleitung eines Guides macht es aber noch mehr Spaß, denn zu Flora und Fauna gibt es viel zu erzählen.

Tobago Tourism

Auf Tobago lassen sich rund 430 verschiedene Vogelarten sichten.

Zudem stehen die Chancen, einige der tierischen Bewohner des Waldes zu erspähen, mit den Experten an der Seite sehr viel höher. Allein rund 430 verschiedene Vogelarten lassen sich auf der kleinen Karibikinsel sichten, 250 davon sind heimische Vögel und ziehen hier ihre Jungen groß. Zu entdecken ist auf dem Gilpin Trail jedoch nicht nur eine Vielzahl farbenfroher Vögel, darunter sechs Arten von Kolibris und Tobagos Nationalvogel, der rötliche Cachalaca oder Cocrico, wie er auf der Insel heißt. Eidechsen, ungiftige Schlangen, die possierlichen Aguti-Nager sowie Fledermäuse und Gürteltiere lauern ebenfalls in den Tiefen des Regenwaldes.

Ein Besucherliebling ist die kleine Wanderung zu den Argyle-Wasserfällen. Auf dem deutlich gekennzeichneten Waldweg sind es von Roxborough aus nur 20 Minuten zu dem höchsten Wasserfall der Insel. Das Wasser stürzt hier in drei Stufen aus mehr als 50 Metern Höhe zu Tal und hat in den Felsen natürliche Pools gebildet, in denen man wunderbar baden kann. Das höchste Becken ist das kleinste, aber tiefste und am besten zum Springen geeignet.

Apropos Erfrischung: Herrliche Ausblicke auf Küste und Regenwald garantiert die einstündige Wanderung vom Fischerdorf Castara zur abgelegenen Englishman's Bay, gesäumt vom Regenwald und traumhaft zum Baden und Schnorcheln, denn vor der Küste gibt es ein Korallenriff zu entdecken.

Wer den höchsten Punkt der Insel, den 525 Meter hohen Pigeon Peak, erklimmen will, muss schon etwas mehr Energie mitbringen. Für den größtenteils unmarkierten Weg sollte man unbedingt einen einheimischen Führer engagieren. In einem halben Tag ist aber auch dieses Abenteuer zu bestehen.

Perfekte Reviere für Hobby-Ornithologen sind Tobagos wilde Nachbarinsel St. Giles und der Flagstaff Hill mit atemberaubendem Blick über Charlotteville, wo sich nachtaktive Vögel wie die Schreieule beobachten lassen, und – kleine Randnotiz für Verliebte – auch der Sonnenuntergang ist hier besonders schön zu anzusehen.

Die Natur beschert Vögeln auf Tobago einen reich gedeckten Tisch. Das Spektrum reicht von tropischem Regenwald und Mangrovensümpfen über Marsch- und Buschland bis zu einer eigenen Insel – Little Tobago –, die als Vogelschutzgebiet ausgewiesen wurde. Die beste Zeit fürs Bird Watching ist Dezember bis April. Vor der Regenzeit, vor allem im März und Anfang April, sind die im Regenwald heimischen Vogelarten besonders aktiv, und Zugvögel legen dann auf Tobago gerne einen Stopp auf ihrem Weg nach Nordamerika ein.

Dringend zu empfehlen ist auch ein Ausflug zum Adventure Farm & Nature Reserve. Mehr als 50 Vogelarten und Schmetterlinge flattern hier durch den Regenwald und umschwirren die Nektarstationen. Und bei einem frisch gemixten Mango-Shake lassen sich auf der Terrasse ganz gemütlich Hunderte von Kolibris beobachten.