Obwohl viele Gäste nach Tobago reisen, um einfach mal absolut nichts zu tun, juckt es die meisten spätestens nach zwei Tagen doch in den Füßen. Denn es locken einfach zu viele spannende Aktivitäten an der Küste wie auch im Regenwald im wilden Herzen der Insel.

Mountain Biking: Die vielen Tracks entlang der Küste und durch den Regenwald bieten jede Menge tolle Panoramablicke. Passende Wege gibt es für jegliches sportliche Niveau. Mountain Biking ist auf Tobago mittlerweile so beliebt, dass sich selbst Einheimische auf den Sattel schwingen und regelmäßig Sport-Events für Radenthusiasten stattfinden. Übrigens: Am besten "erfährt" man die Insel auf geführten Touren.

Wandern: Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann Tobago ganz nach Wunsch auf gemütlichen oder auch anspruchsvolleren Wanderwegen erkunden. Höchster Berg der Insel ist mit etwa 574 Metern der Pigeon Peak – allzu anstrengend wird es also nicht. Highlight der meisten Wanderungen ist dabei mit Sicherheit das erfrischende Bad an einem der vielen Wasserfälle der Insel. Sehr zu empfehlen sind wegen der intensiven Erlebnisse Touren mit einheimischen Guides. Diese organisiert man am besten vor der Reise oder vor Ort durch die Hotelrezeption.



Schutz für Tobagos Dschungel Schon 1776 wurde der Regenwald im Main Ridge Forest Reserve von den Briten unter Schutz gestellt. Der vulkanisch entstandene Hauptgebirgskamm der Insel erreicht Höhen von bis zu 574 Metern. Seit 2020 ist das Gebiet wegen seiner Artenvielfalt Unesco-Biosphärenreservat.

Tobago Tourism

Blaue Magie: Bei der Biolumineszenz bringen Mikroorganismen das Wasser bei Berührung zum Leuchten.

Wassersport: Die Gewässer rund um Tobago lassen das Herz jedes Wassersportenthusiasten höherschlagen. Die Auswahl an Tauchrevieren bedient jedes Niveau. Ausgeglichene und gute Winde erfüllen die Ansprüche von Wind- und Kitesurfern. Für ein gutes Gleichgewichtsgefühl sorgen Stand-Up-Paddeln und Kajakfahren. Extra-Tipp: Magisch sind die nächtlichen geführten Kajaktouren durch die Bon-Accord-Lagune, um eine ganz besondere "Disco" zu erleben: die Biolumineszenz, ein seltenes Naturschauspiel, bei dem mikroskopisch kleine Organismen das Wasser zum Leuchten bringen. Radical Sports zum Beispiel organisiert spektakuläre Touren – ein Platz unter den persönlichen Top-Ten-Erlebnissen jedes Urlaubers ist ihnen sicher.

