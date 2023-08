Ob Daniel Defoe wirklich Tobago im Sinn hatte, als er seinen "Robinson Crusoe" schrieb, ist ungewiss. Die Kunst des Nichtstuns hätte er auf der Insel auf jeden Fall gut lernen können. Unberührt vom Massen- und Kreuzfahrttourismus punktet Tobago mit Lebensfreude und gelassenem Lifestyle – Liming heißt das Zauberwort.

Einsame Strände, menschenleere Buchten und dazu das unberührte Inselinnere mit sattem Regenwald: Auch wenn Tobago als Wiege von "Robinson Crusoe" ein Mythos bleibt – wer das winzige Eiland (gerade einmal halb so groß wie der Bodensee) besucht, kann sich leicht in den berühmten Gestrandeten hineinversetzen.

Fakt ist: Die hohe Kunst des Nichtstuns ist hier auf den Inseln des Zwillingsstaates Trinidad & Tobago zur Perfektion gelangt. Der Name dafür ist Liming. Das lässt sich am ehesten mit "Chillen" oder "Abhängen" übersetzen, doch Liming ist weit mehr als das. Es ist die Kunst, das Alltagsgeschehen und jeden Stress hinter sich zu lassen und völlig im Hier und Jetzt aufzugehen. Maßgeblich daran beteiligt sind das ausgeglichene Klima mit um die 27 Grad rund ums Jahr und ohne die Gefahr von Wirbelstürmen – dazu liegt Tobago zu weit südlich, gleich vor der Küste Venezuelas.



Tobago Tourism

Street Art zu Ehren des Traditionsspektakels Ole Time Wedding.

Wen wundert es da, dass die Inselbewohner es lieben, ausgelassen zu feiern. Zu den Highlights im Festkalender gehört das sommerliche Heritage Festival (Juli/August), das fast überall auf der Insel gefeiert wird. Der unumstrittene Höhepunkt ist jedoch die ausgelassene Ole Time Wedding im Dörfchen Moriah, wo die Einheimischen zu den Rhythmen von Steelpan-Musik und Reggae stundenlang dem Umzug festlich gekleideter "Brautpaare" folgen. Ausländische Gäste sind gern willkommen und gewinnen bei der Gelegenheit einen spannenden Einblick in die Geschichte der Insel, denn die farbenprächtigen Kostüme spielen auf die Zeit der Sklaverei an, als es den Sklaven verboten war zu heiraten.

Nicht minder hingebungsvoll sind die Menschen auf Tobago, wenn es ums Schlemmen geht. In der Inselküche vermischen sich indische, afrikanische, chinesische und europäische Speisen und Gewürze. Was sollte man sich nicht entgehen lassen? Ein Muss sind Fisch und Seafood, die täglich fangfrisch auf den Teller kommen ("Catch of the Day") und sowohl in Restaurants als auch Strandbuden zu meist überschaubaren Preisen angeboten werden. Ein legendärer Spot am Strand von Speyside ist Jemma's Seaview Restaurant, wo die Besitzerin fangfrischen Lobster kredenzt. Die kuriose Location wurde in einen Baum hineingebaut und bietet einen unvergesslichen Panoramablick auf die vorgelagerten Inseln Little Tobago und Goat Island.

