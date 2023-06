Das dynamische Zentrum Albaniens ist Tirana. Gegründet wurde die Stadt schon im 17. Jahrhundert, doch erst mit der Ernennung zur Hauptstadt des neuen unabhängigen Landes 1920 legte Tirana richtig los. Ein Markenzeichen ist der bunte Architekturmix.

Das Herz der Hauptstadt schlägt am Skanderbeg-Platz. Italienische Architekten entwarfen das riesige Areal und die umliegenden öffentlichen Gebäude. Hier erhebt sich auch die Et'hem-Bey-Moschee aus osmanischer Zeit. Das Historische Nationalmuseum, das größte Museum des Landes, ist ebenfalls am Skanderbeg-Platz zu Hause. Es zeigt eine üppige Sammlung archäologischer Schätze vom antiken Illyrien bis in die postkommunistische Ära. Und nur ein paar Schritte entfernt liegt die Nationale Kunstgalerie, wo unter anderem Werke des albanischen sozialistischen Realismus zu sehen sind.

Ein weiterer Höhepunkt wartet am Stadtrand von Tirana mit Bunk'Art, einem Bunker aus den 1970er Jahren, der heute als Museum für Geschichte und zeitgenössische Kunst für Furore sorgt. Hinein geht es durch einen dunklen Tunnel. Die möblierten Räume im Innern waren für die kommunistische Elite bestimmt. Zu sehen sind außerdem die riesige Versammlungshalle und die Privatgemächer.

Fürs Unterhaltungsprogramm sorgen das Opernhaus von Tirana, das Nationaltheater und viele Galerien und Museen. Nachtschwärmern bietet die Hauptstadt ein buntes Nachtleben; das wichtigste Vergnügungsviertel heißt Blloku mit seinen Bars, Clubs und Pubs und reichlich Live-Musik.

Ausflugstipp: 25 Kilometer östlich von Tirana liegt der Dajti-Nationalpark mit Tiranas Hausberg Dajti (1613 Meter). Die Seilbahn, der Dajti-Express, fährt in 15 Minuten bis zum Gipfel, mit spektakulärer Aussicht, großer Restaurantterrasse und Picknickplätzen.