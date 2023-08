"Der Splitter" heißt das futuristisch anmutende Gebäude The Shard in der deutschen Übersetzung. Der 310 Meter hohe Wolkenkratzer punktet mit schwindelerregenden Aussichtsplattformen, Bars und edlen Restaurants.

Der himmelstürmende Wolkenkratzer in Southwark nahe der Themse war 2012 sogar kurzzeitig der höchste in Europa. 11.000 Glasplatten mit einer Gesamtfläche von 56.000 m² wurden hier verarbeitet und verleihen dem markanten Gebäude den Look einer gigantischen Glasscherbe. Auf die 72 Stockwerke verteilen sich Büros, Wohnungen und Geschäfte sowie Restaurants und ein Fünf-Sterne-Hotel, das Shangri-La Hotel, das allein 18 Stockwerke belegt.

Im 68, 69. und 72. Stockwerk gibt es Aussichtsplattformen mit einem Blick, der mehr als 60 Kilometer weit reichen soll. Außerdem beherbergt The Shard insgesamt sieben Restaurants und Bars. Das Aqua Shard (31. Stock) etwa serviert zeitgenössische britische Küche. Das Oblix (32. Stock) lockt mit Gegrilltem im New York Style und das Hutong (33. Stock) mit nordchinesischer Küche. Gong heißt die Cocktailbar im 52. Stock.