Im Südwesten der Türkei erstreckt sich über 1500 Kilometer bis zur östlichen Landesgrenze das Taurusgebirge mit mächtigen Dreitausendern im Hinterland der Türkischen Riviera.

Nördlich von Kaş erhebt sich der Uyluk Tepe (3016 Meter), westlich von Kemer wacht der Kızlar Sivrisi (3086 Meter) über die Lykische Küste. Durch die Berge des Taurus und an der Küste entlang verläuft zwischen Fethiye und Antalya auf gut 500 Kilometern auch der Lykische Weg, auf dem einst die Kamelkarawanen unterwegs waren.

Das Taurusgebirge ist nicht nur ein beliebtes Wanderziel. Es gibt auch eine Reihe von Skigebieten. In dem Wintersportgebiet Saklikent etwa, 50 Kilometer westlich von Antalya, gibt es zehn Kilometer Pisten zum Skifahren und Snowboarden in Höhen zwischen 1850 und 2500 Metern. Das Davraz Mountain Resort, 140 Kilometer nördlich von Antalya, bringt es auf fast 20 Pistenkilometer.

Für Jeep-Sarafis wird die wilde Weite des Taurusgebirges ebenfalls genutzt, und auch Quadtouren werden angeboten. Schön für den Zwischenstopp sind die typischen Dörfer am Wegesrand, und am Ucansu-Wasserfall lädt ein Naturpool zum Baden ein. Eineinhalb Autostunden östlich von Antalya liegt zu Füßen dramatischer Gipfel der riesige Oymapinar-Stausee, ein ideales Terrain für entspannte Bootstouren, zum Schwimmen oder Angeln und auch, um sich in den Restaurants am Seeufer zu stärken.