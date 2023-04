Gurgelndes Wasser, schattiger Wald, friedliche Natur und Tavernen zum Einkehren: Das Tal der sieben Quellen ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe des Urlaubsorts Kolymbia an der Ostküste von Rhodos.

Die sieben Quellen liegen nicht direkt beieinander, sondern etwas verstreut in der grünen Schlucht, so wird die kleine Wanderung zur Schnitzeljagd. Der Aufstieg zur höchst gelegen Quelle verspricht sogar einen Hauch von Abenteuer. Sind alle Quellen gefunden, kann man gleich auch noch die Wasserversorgung von Kolymbia erforschen. Denn der Bach, der sich aus den Quellen speist, wird etwas unterhalb des Tals aufgestaut.

Ein Teil des Wassers wird in einen Tunnel abgeleitet – also nichts wie Schuhe aus und rein ins kühle Nass. Der Weg durch den engen Tunnel führt zu einem kleinen Stausee, der die Wasserversorgung von Kolymbia sichert. Wer zu Klaustrophobie neigt, sollte sich allerdings nicht an den 200 Meter langen Tunnel wagen. Den Stausee erreicht man über einen Waldweg auch ganz entspannt oberirdisch.

Praxis-Tipp: Feste Schuhe und ein wenig Kondition sollte man schon mitbringen, um die malerische Gegend zu erkunden.