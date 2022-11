Bade-Hotspot: die heißen Quellen von Baolai und Bulao.

Ein Japaner eröffnete bereits 1896 das erste Badehaus in Beitou bei Taipeh. Heute zählt das Baden in heißen Quellen zu den beliebtesten Freizeitvergnügungen der Taiwaner – besonders in der kalten Jahreszeit.





Man kann die heißen Quellen aber auch in freier Natur genießen, zum Beispiel die Schwefel-Quellen von Bayan in der Nähe von Taipeh, die kohlensäurehaltigen Duona-Quellen bei Maolin oder seltenen Meerwasserquellen auf der sogenannten Grünen Insel.



Tipp: Beach Life in Kenting Traumhafte Bedingungen für Schnorchler und Sporttaucher herrschen im Kenting-Nationalpark an der Südspitze Taiwans auf der Halbinsel Hengchun ("Ewiger Friede"). Feinsandige, saubere Strände, azurblaues Meer und faszinierende Korallenriffe, Restaurants, Bars und Nachtclubs sorgen im Badeort Kenting für Urlaubsfeeling. Im eigentlichen Nationalpark im Hinterland finden Aktive eine wunderschöne gebirgige Landschaft vor, mit kristallklaren Bergseen, natürlichen Mangrovenwäldern und zahlreichen Vogelarten. Ob im Hinterland von Taipeh, nahe der Taroko-Schlucht, am Sonne-Mond-See oder im Nationalpark Yangmingshan: Überall im Land findet man luxuriöse Badetempel und Hotels, teils im modernen, teils im traditionellen Stil. In der Regel wird das Quellwasser vor Ort direkt in die Hotels geleitet, die alle erdenklichen Wellness-Freuden anbieten. In dem historischen Badeort Beitou bietet das Hot Spring Museum einen Einblick in die Badekultur von anno dazumal.Man kann die heißen Quellen aber auch in freier Natur genießen, zum Beispiel die Schwefel-Quellen von Bayan in der Nähe von Taipeh, die kohlensäurehaltigen Duona-Quellen bei Maolin oder seltenen Meerwasserquellen auf der sogenannten Grünen Insel.

Noch heute zählt das Baden in heißen Quellen, die vom vulkanischen Ursprung der Insel herrühren, zu den Lieblingsbeschäftigungen der Taiwaner. Mehr als 100 Thermalquellen gibt es auf der Insel, ihnen wird nicht nur eine regenerierende, sondern auch eine heilende Wirkung nachgesagt. Das, was die Einheimischen in ihrer Sprache pao tang – sich in die Suppe legen – nennen, ist auch für Urlauber ein entspannender Hochgenuss.