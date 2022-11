Unübersehbar: Der Taipei 101 ist das Wahrzeichen von Taiwans Hauptstadt.

Ein Mix aus chinesischer Kultur mit japanischen, südostasiatischen und amerikanischen Einflüssen: Taipeh gehört zu den spannendsten Metropolen Asiens. Das meint auch derLonely Planet: Beim "Best in Travel 2022"-Ranking landete Taiwans Hauptstadt auf Platz zwei.

Direkt ab Deutschland China Airlines fliegt ab Frankfurt nach Taipeh. Seit kurzem verbindet Eva Air München mit Taiwans Hauptstadt.





Von jedem Winkel der Stadt sieht man ihn, den 508 Meter hohen Taipei 101. Und immer zieht er den Blick auf sich, nicht nur der Höhe wegen, sondern auch wegen seiner bambusrohrähnlichen Form. Das Wunderbauwerk ist Wahrzeichen der Stadt, ein Symbol des ungeheuren Aufschwungs des Landes – und war für ein paar Jahre höchstes Gebäude der Welt. Vom Fuß des Wolkenkratzers saust der Aufzug in nur 37 Sekunden hoch in den 89. Stock zum Aussichtsdeck. Von dort aus genießt man einen majestätischen Blick auf die Metropole und ihre grünen Bergzüge.

Nicht verpassen sollten Besucher auch den Shihlin-Nachtmarkt, das Nationale Palastmuseum mit der weltgrößten und wertvollsten Sammlung asiatischer Kunst und den berühmten Longshan Tempel. Dort staunen Besucher voller Ehrfurcht über prächtige Ornamente und über die Einheimischen, die ihre Götter mit kleinen Opfergaben und dem Abbrennen von Räucherstäbchen milde stimmen möchten.

Mit ihren spiegelverglasten Wolkenkratzer-Geschäftsvierteln, Einkaufszentren, Edellokalen und Filialen international bekannter Firmen grüßt Taipeh (2,7 Mio. Einwohner) als Großstadt von Weltformat. Aber schon an der nächsten Kreuzung stößt man wieder auf einen alten Tempel und einen wuseligen Nachtmarkt und spürt: Die Stadt hat ihre traditionelle Seele nicht verkauft.Das nostalgische Taipeh hat sich am besten im Viertel Dadaocheng erhalten, wo sich Tempel, mobile Garküchen und Straßenapotheken für traditionelle chinesische Medizin aufreihen. Von Bäumen gesäumte Boulevards geben der geschäftigen City etwas Verspieltes. Parks in der Stadt oder entlang der Ufer des Danshui und des Keelung River lassen Raum zum Atmen und verleihen der Stadt Anmut.Wer morgens den 25 Hektar großen Park um die monumentale Chiang-Kai-Shek-Gedenkstätte besucht, wird seinen Augen nicht trauen: Hunderte Taiwaner, Jung und Alt, versammeln sich hier zwischen Teichen und blühenden Gärten zum Frühsport: Tai-Chi, Qigong, langsame Bewegungssequenzen mit dem Schwert, aber auch cooler Breakdance.