Taba Heights auf der Sinai-Halbinsel – spektakuläre Ferienanlage am Fuß der Berge.

Besondere Lage: Zwischen Israel, Jordanien und Saudi-Arabien liegt Taba Heights, die vielleicht idyllischste der neueren Ferienwelten in Ägypten.

Die kleine Schwester von El Gouna

Dine-around-Prinzip für kulinarische Vielfalt

Gute Aussichten für Entdecker

Tabas außergewöhnliche Lage zwischen Afrika und Asien an der Spitze des Golfs von Aqaba machte es ab dem 14. Jahrhundert zu einem Haltepunkt auf der Karawanenroute. Heute kommen vor allem Touristen. Schon 1982 wurde hier das erste Hotel eröffnet. Heute punktet die Resort-Welt, 20 Kilometer südlich vom Ort Taba, mit Abgeschiedenheit, luxuriösen Hotels und einer urwüchsigen Küste vor der Kulisse grandioser Berge.Die Verwandtschaft mit der Hotelstadt El Gouna bei Hurghada ist nicht zu übersehen. Kein Wunder, denn auch für Taba Heights zeichnet die Entwicklungsgesellschaft Orascom verantwortlich. Taba Heights ist aber kleiner und kompakter als El Gouna.Der Urlaubsort erstreckt sich über mehrere Kilometer. So hat man selbst in der Hochsaison im Winter nie das Gefühl, dass es hier überlaufen ist – ganz anders, als man es etwa von den Stränden Sharm el Sheikhs kennt, wo sich Liegestuhl an Liegestuhl reiht. Apropos Strand: Der Sand in Taba Heights ist ockerfarben und heizt sich nicht auf. Das Baden im Meer ist entweder mit Badeschuhen oder über einen Steg möglich. Das Ufer ist recht steinig.Auch wenn es ein kleines Ortszentrum gibt, das wegen seiner Nähe zu den Bergen Uptown genannt wird: Das Leben in Taba Heights spielt sich in den Strandresorts ab. Aktuell sind vier Hotels geöffnet: die Fünf-Sterne-Häuser Strand Beach & Golf Resort, Mosaique Beach Resort Taba Heights und The Bayview sowie die Vier-Sterne-Anlage El Wekala Aqua Park Resort.Die Besonderheit von Taba Heights ist das sogenannte Dine-around-Prinzip. Das heißt: Jeder Gast kann zweimal pro Woche in den Restaurants der Nachbarhotels speisen. Dazu zählen auch einzelne Lokale in Uptown, wo jedes Hotel ein Spezialitätenrestaurant betreibt.Spektakulär sind der Sporthafen mit Platz für rund 50 Yachten und der 18-Loch-Golfplatz, der derzeit neu gestaltet wird: Die Spielbahn 17 endet quasi am Strand.Für Unterwasserfans: Ein spektakulärer Tauchplatz 15 Kilometer südlich von Taba ist ein Spot namens Fjord in einer geschützten Bucht mit bezaubernden Korallenriffen. Spannend für erfahrene Taucher ist das Fjord-Loch: eine riesige, bis zu 24 Meter tiefe Senke, die nach einem großen Korallenbett auf 16 Metern Tiefe folgt. Und der Banana-Fjord, ein seichtes, bananenförmiges Riff, das bis auf 12 Meter hinunterreicht, ist ideal für weniger erfahrene Taucher.Taba Heights profitiert von den vielfältigen Ausflugszielen in der Umgebung und von der Nähe zu den Nachbarländern. Nur eine Tagestour entfernt ist zum Beispiel die antike Felsenstadt Petra (Unesco-Weltkulturerbe) in Jordanien. Das altehrwürdige Katharinenkloster ist in drei Stunden erreichbar. Und eine kleine Bootsfahrt führt von Taba Heights zur Pharaoneninsel mit schönen Schnorchel- und Tauchplätzen und der wuchtigen Saladin-Festung; besonders stilvoll gestaltet sich die Tour mit der De Monfreid, dem originalgetreuen Nachbau einer traditionellen Dau.Gute Gründe für Ausflugstouren liefert auch die Natur. Das Naturschutzgebiet von Taba mit seinen Wüstenlandschaften, Wadis zwischen steilen Felswänden und hohen Bergen gehört zu den unberührtesten Landschaften im südlichen Sinai. 24 Reptilienarten und rund 480 Pflanzenarten sind hier heimisch ebenso wie vereinzelte Exemplare des Sinai-Leoparden.Einst dauerte die Busanreise nach Taba vom rund 210 Kilometer entfernten Airport von Sharm el Sheikh fast drei Stunden. Doch seit 2007 hat die Ferienanlage ihren eigenen internationalen Flughafen (TCP), der 16 Kilometer nordwestlich des Ortes im Landesinnern liegt.