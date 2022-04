Wie schön, dass sich die grandiose Natur der Schweiz so entspannt im Bus, in der Bahn oder auf einem Schiff bewundern lässt. Mit dem Swiss Travel Pass sind Entdecker mit einem einzigen Ticket stressfrei unterwegs.

Die Schweiz hat nicht nur das dichteste, sondern auch eines der beliebtesten öffentlichen Verkehrsnetze weltweit. Das liegt sicher nicht zuletzt an den atemberaubenden Panoramastrecken durch die Schweizer Berge. Ein weiterer Pluspunkt sind die garantierten Anschlussverbindungen für eine entspannte Reise.

Der Swiss Travel Pass gilt für drei, vier, acht oder auch 15 Tage in der ganzen Schweiz und für Busse und Bahnen ebenso wie für Schiffe. Er kostet ab 232 Schweizer Franken (umgerechnet 228 Euro). Freie Fahrt haben die Urlauber damit auch in den Premium-Panoramazügen. Außerdem umfasst der Swiss Travel Pass die freie Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in über 90 Städten und den Gratiseintritt in mehr als 500 Museen. Zudem gewähren die meisten Bergbahnen damit 50 Prozent Ermäßigung.

