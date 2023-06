Inoffizieller Nationalfeiertag, 800 Millionen TV-Zuschauer weltweit, dazu eine legendäre Halbzeitshow: der Super Bowl der National Football League (NFL) zählt zu den größten Sportveranstaltungen überhaupt. Die 58. Ausgabe des Mega-Events findet am 11. Februar 2024 in Las Vegas statt.

Schauplatz des NFL-Finales ist das Allegiant Stadium in Las Vegas, die Heimat des NFL-Teams Las Vegas Raiders und der UNLV Rebels (NCAA-College Football). Die erst im Juli 2020 eröffnete Arena ist der Goldstandard für Sportstadien weltweit und wurde anlässlich des Umzugs der Raiders von Oakland nach Las Vegas gebaut. Knapp zwei Milliarden US-Dollar verschlang der Prunkbau am südlichen Ende des Strips gleich in der Nähe des Mandalay Bay Resort and Casino.Von hochmodernen Videowänden über State-of-the-Art-Sound- und Beleuchtungssystemen bis hin zu Highspeed-WLAN – alles im Allegiant Stadium wurde entwickelt, um den 61.000 Fans Unterhaltung der Extraklasse zu garantieren. Für gutbetuchte Fans wartet direkt an der Endzone sogar ein Nachtclub-ähnlicher VIP-Bereich mit großzügigen und voneinander abgegrenzten Sitzbereichen, in denen sie Touchdowns aus nächster Nähe verfolgen können. Insgesamt 42 Fernseher, eine 45.000 Watt starke Soundanlage, ein rund 11 × 3 Meter großer LED-Bildschirm, vier Bars, zwei DJs sorgen für zusätzliche Unterhaltung.Welche Stars bei der legendären Halbzeitshow des Superbowls in Las Vegas auftreten werden, steht noch nicht fest. Im letzten Jahr heizte Rihanna den Fans ein. Apropos Musik: Binnen 60 Minuten kann das Rasenfeld im Allegiant Stadium gegen einen Betonboden für Konzerte oder andere Veranstaltungen ausgetauscht werden. Für August und September dieses Jahres haben sich Künstler wie Beyoncé und Ed Sheeran angekündigt.Tipp: Am 30. Juli Sommer tritt Borussia Dortmund in einem Freundschaftsspiel im Allegiant Stadium gegen den englischen Rekordmeister Manchester United an.