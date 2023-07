Der älteste Surf-Club Europas ist in St. Ouen's Bay an Jerseys Westküste zu Hause. Der acht Kilometer lange Strand, der zweimal täglich von der Brandung des Atlantiks gereinigt wird, ist aber auch der perfekte Spot für ein Picknick zum Sonnenuntergang.

Schon 1959 wurde in St. Ouen's Bay der Jersey Surfboard Club gegründet. Die Bedingungen für Wellenreiter sind hier an der wilden Westküste der Kanalinsel ideal, und so wurden schon 1963 die ersten internationalen Wettkämpfe ausgetragen. Im Sommer werden bestimmte Bereiche von der Royal National Lifeboat Institution (RNLI), einer britischen Seenotrettungsorganisation, bewacht.

Die weit geschwungene, kilometerlange Bucht lockt noch zu allerlei anderem Sportspaß, etwa zum Blokart-Fahren (Strandsegeln) und Kitesurfen, Paragliding und Windsurfen. Auch für lange Strandspaziergänge ist die Bucht mit ihrem goldenen Sandstrand und den weichen Dünen dahinter ein lohnendes Revier. Und abends finden sich die Sonnenanbeter zum Sundowner und zum Grillen am Strand ein.