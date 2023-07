Kosmopolitisches Flair verströmt Jersey in seiner Hauptstadt St. Helier – und das bei gerade einmal 40.000 Einwohnern. Hier finden die meisten Urlauber Unterschlupf, und das Unterhaltungsprogramm ist bunt und lehrreich.

Das Herz von St. Helier schlägt am Royal Square, wo neben Parlament und Gericht auch einige der beliebtesten Restaurants und Pubs zu finden sind – perfekt, um in entspannter Atmosphäre dem authentischen Alltagsleben zuzuschauen. Ein schöner Platz für einen Drink ist auch die Marina, ein paar Schritte weiter südlich.

Gaumenfreuden im nostalgischen Rahmen hält der Central Market – nur einen Katzensprung vom Royal Square entfernt – in einer historischen Markthalle von 1881 bereit. Auch hier sind Bars und Restaurants ansässig, und gegenüber auf dem Beresford Street Market, früher bekannt als Fischmarkt, gibt es neben traditionellen Fischständen auch eine Vielzahl von Restaurants.

Ein Museums-Highlights ist das Maritime Museum am alten Hafen von St. Helier mit seinem spielerischen Rundumblick auf Schiffe und den Ozean, Seeleute und Fischer – das macht auch Kindern Spaß. Denn sie können die Kabine eines fahrenden Schiffes betreten, hören Lieder und Geschichten über das Leben der Seemänner, bedienen alte Segelmaschinen und vieles mehr.

Im selben Gebäude ist die Occupation Tapestry Gallery untergebracht, wo zwölf handgeknüpfte Wandteppiche der zwölf Inselgemeinden die Zeit der deutschen Besetzung darstellen. Und das moderne Jersey Museum belegt auf seinen drei Etagen, wie reich Jerseys Geschichte ist. Auch die alte Inselsprache Jérriais ist dort zu hören.

St. Helier hat Hotels für jeden Geschmack, darunter auch Boutique-Hotels und die meisten Spa-Hotels der Insel: The Royal Yacht etwa mitten in der Stadt und das Boutique-Hotel The Club, das Grand Jersey mit viktorianischem Flair direkt am Meer und etwas außerhalb Longueville Manor in einem Herrenhaus aus dem 14. Jahrhundert. Französischen Charme versprüht das Hotel de France, wo das Ayush Wellness Spa sich auf ayurvedische Heiltherapien spezialisiert hat.

Touren-Tipps: Durch den Hafen von St. Helier führt Besucher Kapitän Brian Nibbs, ehemals Hafenmeister, und berichtet von historischen Entwicklungen, nautischen Traditionen und maritimen Anekdoten. In einem umgebauten Segelschuppen am alten Hafen von St. Helier residiert zudem die Channel Island Liquor Company, die sich auf fair produzierten Rum und Gin kapriziert hat und Verkostungen anbietet. Leicht zu bewältigen ist die sechs Kilometer lange Wanderung auf der Uferpromenade von St. Helier zum Hafen von St. Aubin. Und per Fähre geht es von St. Helier zu den Inseln Guernsey und Sark sowie nach Portsmouth in Großbritannien und nach Saint-Malo in Frankreich.