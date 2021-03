Aufmerksamen Besuchern unserer Website fvw.de ist es vielleicht schon aufgefallen: Unter dem Reiter „Counter“ findet sich neuerdings auch der Menüpunkt „One Voice“. Dahinter verbirgt sich eine neue Plattform, die wir gemeinsam mit der Initiative One Voice geschaffen haben. Damit möchte fvw | TravelTalk kleinen und mittelständischen Veranstaltern sowie Reisebüros die Chancen geben, miteinander in Kontakt zu treten, sich gegenseitig kennenzulernen, sich regelmäßig auszutauschen und sich zu inspirieren. Kurz: Vertrauen aufzubauen.

Um Vertrauen geht es auch bei der Initiative One Voice. Sie ist ein Zusammenschluss verschiedener kleiner und mittelständischer Veranstalter, die ein besonderes Interesse am Reisebüro-Vertrieb haben. Vertrauen entsteht allerdings nur, wenn beide Seiten – Veranstalter und Reisebüros – von ihrer Zusammenarbeit profitieren. Wie sich die Veranstalter eine solche Zusammenarbeit vorstellen, haben sie in einem Dokument festgehalten, im sogenannten Fair Deal. Auch dieses Manifest, in dem es etwa um Provisionsfragen oder Kundendaten geht, findet sich unter dem Menüpunkt „One Voice“ auf unserer Plattform.

Von Information bis Kommunikation

Ihnen fehlen Informationen?

Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Reisebüros ist bei kleinen und mittelständischen Veranstaltern häufig auch deshalb so groß, weil ihre Produkte erklärungsbedürftig sind. Auf unserer neuen Plattform finden Reiseverkäufer alle wichtigen Informationen, die es für eine Zusammenarbeit braucht. Hier laufen unter anderem die neuesten Produktnachrichten der One-Voice-Partner ein. Es finden sich aber auch alle wesentlichen Informationen für eine Zusammenarbeit überhaupt: vom Agenturvertrag über die Provisionsregeln bis hin zu den Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern. fvw | TravelTalk hat versucht, diesen Bereich so nutzwertig wie möglich zu gestalten.Melden Sie sich gern mit Ihren Wünschen unter: onevoice@fvw-medien.de . In dieser frühen Phase des Projekts werden noch nicht alle Informationen zu allen Veranstaltern online sein. Wir bauen die Plattform jedoch zeitnah schrittweise aus.

Kommunikation ist allerdings mehr als reine Information. Deshalb werden Reiseverkäufer und Veranstalter über unsere Plattform auch miteinander in Kontakt treten können. So machen wir One Voice zum zentralen Treffpunkt der kleinen und mittelständischen Veranstalter mit dem Vertrieb. Veranstalter, die in der Pilotphase unter anderem dabei sind, sind: Africa Safari Experts, Canada Dream Tours und Troll Tours.

Wir wünschen einen intensiven und gewinnbringenden Austausch – und natürlich gute Geschäfte!