Ochos Rios ist bekannt für seine Strände.

Strandliebhaber

In Jamaika können Sie das ganze Jahr über an den schönsten Stränden der Welt genießen. Der Strand von Negril ist der krönende Abschluss: elf Kilometer ununterbrochener weißer Sand mit schönen Hängematten zwischen den Palmen, Stühlen zum Faulenzen an der Flutlinie und gemütlichen Strandbars. In Montego Bay und Ocho Rios gehören die schönsten Strände zu den Hotelkomplexen. Die öffentlichen Strände sind eng, kurz und belebt. In der Regel wird eine Eintrittsgebühr erhoben.

Golf & Sport

Dank seines britischen Erbes gibt es nicht weniger als zwölf wunderschöne Golfplätze in / in der Nähe von Negril, Montego Bay, Ocho Rios, Runaway Bay, Kingston und Mandeville. Es gibt sowohl See- als auch Parkplätze, ein El Dorado für Golfer. Auch andere Freizeitsportler kommen voll auf ihre Kosten. Jamaika bietet zahlreiche Sportmöglichkeiten: Angeln, Reiten, Mountainbiken, Golf, Segeln, Tennis, Wasserski, Windsurfen, Cricket, Polo, Hockey und Tauchen / Schnorcheln.

Jamaica Tourist Board

Jamaika ist ein gutes Ziel für die Flitterwochen.

Liebe & Heirat

Sich in Jamaika zu verlieben ist keine Kunst, denn alle Zutaten für einen romantischen Urlaub sind reichlich vorhanden: ruhige Strände, Wasserfälle, doppelte Hängematten an der Flutlinie, idyllische Hotels ... Jamaika ist auch die Flitterwocheninsel schlechthin. Heiraten Sie zuerst und machen Sie dann eine Hochzeitsreise zur romantischsten Insel oder eine karibische Hochzeit, gefolgt von einer Hochzeitsreise. Viele Hotels bieten spezielle Hochzeitspakete an und einige bieten Gästen ein kostenloses Hochzeitspaket für Aufenthalte von 5 Nächten oder länger. Jamaika wurde öfters zum besten Hochzeitsziel der Welt gewählt.

Für Naturliebhaber

Jamaika ist eine sehr grüne Insel, die Öko-Enthusiasten ansprechen wird. Wunderschöne Vegetation, besondere Fauna und eine faszinierende Unterwasserwelt. Senden Sie diese Kunden in den tropischen Regenwald (Cockpit Country), in die Blue Mountains (UNESCO-Weltkulturerbe), in den Hollywell National Park, in die YS Falls oder in den Great Morass, in die Feuchtgebiete am Black River Delta mit Alligatoren und Fischadlern.

Für Kulturliebhaber

Für Kulturliebhaber bietet diese karibische Insel spezielle Gemälde und Skulpturen, eine köstliche Küche, große Herrenhäuser aus der kolonialen Vergangenheit, die jetzt in Museen umgewandelt wurden, die Nationalgalerie in Kingston und andere Galerien in der Hauptstadt und in Montego Bay.

Für Musik- / Reggae-Fans

Musikliebhaber können eines der vielen Festivals besuchen, beispielsweise das Reggae Sumfest Festival in Montego Bay Mitte Juli. Weiterhin gibt es Rebel Salute für Liebhaber von Roots Reggae im Januar bei St Ann’s. Aber auch das Bob Marley Museum in Kingston ist einen Besuch wert.

Selbstfahrer

Jamaika ist für Kunden geeignet, die herumreisen und kleine Lifestyle-Hotels besuchen möchten. Nehmen Sie ein gutes Auto für eine Tour durch das Landesinnere, da die Straßen dort nicht immer optimal sind. Die Straßen entlang der Küste sind in gutem Zustand. Vorsicht, in Jamaika fährt man auf der linken Seite. Gehen Sie kein Risiko ein, fahren Sie defensiv, nehmen Sie keine Anhalter mit und halten Sie sich an die Geschwindigkeit.

