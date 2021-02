Die offizielle Sprache ist Englisch. Die jamaikanische Bevölkerung spricht „Patois“, eine Mischung aus mehreren Sprachen.

Ackee und Ananas

Der Ackee, die Nationalfrucht, wird nicht roh gegessen, sondern in Fischgerichten gedünstet und oft zum Frühstück serviert. Die Ananas stammt ursprünglich aus Jamaika und wird in großer Zahl angebaut.

Elektrizität

110 Volt / 50 Zyklen Standard. 220 Volt in einigen Hotels. In einigen Hotels werden Adapter benötigt. Verwenden Sie Stecker mit flachen Stangen.



FKK

Naturismus und topless Sonnenbaden sind an allen öffentlichen Stränden verboten. Nur auf der kleinen Insel Bobby Cay und an den Privatstränden bestimmter Hotels darf man nackt baden.



Flughäfen

Es gibt drei internationale Flughäfen in Montego Bay, Kingston und Ocho Rios. Der Flughafen Ocho Rios (Ian Flemming International Airport) empfängt nur kleine Flugzeuge.

Fragen?

Rufen Sie das Jamaica Tourist Board EU in der Niederlande an. Telefon +31.348.43.08.29 oder senden Sie eine E-Mail an info@ontdekjamaica.nl

Geld

Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Die jamaikanische Währung ist der Jamaika-Dollar, abgekürzt als JA $ (EURO 1 = JA $ 175 / 08. Januar 2020). Die Preise in Ferienorten werden häufig in US-Dollar angegeben. Kreditkartenrechnungen werden ebenfalls in US-Dollar angegeben.



Heiraten

Besucher können bereits 24 Stunden nach ihrer Ankunft in Jamaika heiraten. Siehe auch die zusätzlichen Informationen zum Heiraten in Jamaika

Hochsaison

Die Hochsaison in Jamaika beginnt kurz vor Weihnachten und dauert bis Ostern.



Impfungen

Es sind keine Impfungen erforderlich, es sei denn, Sie haben 6 Wochen vor Ihrer Ankunft in Jamaika eines der folgenden Länder besucht: Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika, Dom. Republik (nicht mit Zwischenstopp), Haiti, Trinidad & Tobago. In diesem Fall ist der Nachweis einer Gelbfieberimpfung erforderlich. Änderungen vorbehalten.

Irie

Irie (ausgesprochen ai-rie) bedeutet cool, großartig!

Jerk

Jamaikanischer Grill mit Huhn, Fisch und Schweinefleisch.

Kleider

Leichte und luftige Kleidung das ganze Jahr über. Ein dünner Pullover für die Abende, besonders in den Wintermonaten. Shorts und Badebekleidung werden an Stränden akzeptiert, jedoch nicht im Freien.

Kriminalität

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist freundlich, lächelnd und scherzhaft. Sie werden versuchen, etwas zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn Sie nicht darauf eingehen möchten, reicht ein freundliches „no, thank you“ aus. Weil Respekt extrem wichtig ist, werden sie sich Ihnen nicht mehr nähern.

Wie an vielen Orten der Welt führt der Unterschied zwischen Arm und Reich und Arbeitslosigkeit zu Spannungen. Die Arbeitslosigkeit in Jamaika ist hoch. Die Konfrontation mit teuer gekleideten und mit Schmuck behängten Touristen kann zu Problemen führen. Lassen Sie teuren Schmuck, Uhren und Ausrüstung zu Hause oder im Hotelsafe, wenn Sie Arbeiterviertel besuchen. Grobe Kriminalität unter Jamaikanern tritt in den armen Slums / Slums von Kingston und Montego Bay auf. Dies sind normalerweise die Gebiete, in deren Nähe der wohlhabende Jamaikaner und die Touristen nicht kommen.

Kreuzfahrtschiffe

Mehrere Kreuzfahrtschiffe haben die Häfen von Falmouth, Ocho Rios, Montego Bay und manchmal Port Antonio und Kingston in ihre Kreuzfahrtpläne für die Karibik aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde Jamaika zum 14. Mal in Folge zum besten Kreuzfahrtziel der Welt gekürt.

Medizinische Versorgung

Montego Bay, Negril, Ocho Rios, Kingston und Port Antonio haben mindestens ein Krankenhaus.

Öffnungszeiten

Es gibt keine gesetzlichen Öffnungszeiten. Die meisten Geschäfte sind montags bis samstags von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Wenn ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen einfährt, werden die Öffnungszeiten angepasst.

Pferde-Reiten

Reiten ist in mehreren Reitzentren in den Regionen Black River, Montego Bay, Negril und Ocho Rios möglich. Reiten am Strand von Negril ist verboten.

Population

"Out of Many, One people" ist Jamaikas nationales Motto. Die Bevölkerung ist eine Mischung aus Afrikanern, Europäern und Asiaten. 80% - 85% der jamaikanischen Bevölkerung haben afrikanische "Wurzeln". Aufgrund der wachsenden Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten hat ein zunehmender Anteil der Bevölkerung ein Einkommen über dem Existenzminimum.

Reisedokument

Gültiger Reisepass, der 6 Monate beim Rückflug nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz gültig ist.

Strände

In Montego Bay und Ocho Rios gehören die schönsten Strände zu den Hotelkomplexen. Die öffentlichen Strände sind eng, kurz und belebt. In der Regel wird eine Eintrittsgebühr erhoben. Die schönsten Strände befinden sich in Negril. Hier wird ein Monokini toleriert. Topless wird an anderen öffentlichen Stränden nicht akzeptiert, aber an einigen privaten Stränden von Hotels.

Sprache

Strafbar

Der Import und Export von Muschel- und Korallenprodukten, Ziernadeln usw. aus Schildkröten und anderer geschützter Flora und Fauna ist verboten und wird mit Geldstrafen geahndet.



Tip

10-15% Trinkgeld sind wünschenswert. In den meisten All-Inclusive-Hotels ist dieser Betrag bereits im Preis enthalten.

UNESCO-Weltkulturerbe

Die Blue & John Crow Mountains sind seit Juli 2015 ein Weltkulturerbe für Kultur und Natur. Seit November 2018 wurde Reggae in die Liste des immateriellen Welterbes aufgenommen.

Wasser

Leitungswasser ist trinkbar.

Zeitunterschied

- 7 Stunden (Sommer) oder - 6 Stunden (Winter)



Zoll

Ab 18 Jahren kann Folgendes steuerfrei eingeführt werden: bis zu 50 Zigarren, 200 Zigaretten oder 250 Gramm Tabak, 1 Liter alkoholische Getränke. Die Einfuhr von Kaffee, Waffen, Sprengstoff und Marihuana ist strengstens untersagt. Artikel und Produkte aus Jamaika sind steuerfrei.