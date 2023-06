Gitterkäfige, Zäune oder dicke Glasscheiben sucht man im Singapore Zoo vergeblich – lediglich tiefe Gräben, Felsen, begrünte Mauern oder Wasserläufe trennen die Besucher von den Tieren.

Insgesamt leben rund 2400 Säugetiere, Vögel und Reptilien aus mehr als 300 Tierarten im Zoo, darunter viele, die heimisch in der Region und bedroht sind, wie der Asiatische Elefant, der Malaiische Tapir und der Malaiische Tiger. Einige Zoobewohner wie Affen, Ziegen oder Pfauen laufen sogar frei im Zoo herum – besonders für Kinder ist so viel Nähe zu den Tieren ein einmaliges Erlebnis!Ein Markenzeichen des 35 Hektar großen und 1994 gegründeten Wildparks, der in Asien neue Maßstäbe gesetzt hat, ist die Nachtsafari – zu Fuß oder per Tram. Über 100 Tierarten, darunter Tiger, Nashörner, Giraffen, Tapire und fliegende Eichhörnchen, können in ihren natürlichen Lebensräumen im ersten Nachtzoo der Welt bestaunt werden. Dabei wird das Gehege so geschickt beleuchtet, dass die emsigen Tiere die Besucher gar nicht bemerken, sie jedoch für die Zuschauer wunderbar zu beobachten sind.Tipp: Wer zu Fuß auf Nachtsafari geht, wird auf den vier Wanderwegen höchstwahrscheinlich mehr Tiere zu Gesicht bekommen als bei der 40-minütigen Führung mit der Tram. Auf keinen Fall verpassen sollte man das Südliche Kugelgürteltier in Aktion auf dem neuen Explorer Outpost am Fishing Cat Trail.Gut zu wissen: Der Singapore Zoo und die Night Safari gehören zum Mandai Wildlife Reserve, zu dem auch River Wonders (sowohl ein Zoo mit Fluss-Thematik als auch ein Aquarium) und das neue Bird Paradise zählen. Stars im Giant Panda Forest vom River Wonders sind die drei Pandas Kai Kai, Jia Jia und Le Le. Das Bird Paradise ist der Nachfolger des berühmten Jurong Bird Park und wurde erst im Mai dieses Jahres eröffnet.