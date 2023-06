Über 2000 Pflanzenarten, ein Mini-Urwald, der berühmte Orchideengarten und viele weitere Naturwunder laden im Botanischen Garten von Singapur zum Lustwandeln ein.

Der tropische botanische Garten am Ende der Orchard Road ist jedoch nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein bedeutendes Zentrum für Wissenschaft, Forschung und Schutz der Pflanzen. Dies ist am besten zu beobachten im National Orchid Garden mit über 1000 Arten und tausenden Kreuzungen – die größte Orchideensammlung der Welt umfasst natürlich auch die Nationalblume des Stadtstaats, die Vanda Miss Joaquim.Nicht verpassen sollten Besucher auch den Schwanensee, die Wasserspiele im Ginger Garden, in dem sich alles um die Ingwerwurzel dreht, und die regelmäßigen (und kostenlosen Konzerte) des Symphonieorchesters von Singapur im Pavillon.Die über 150 Jahre alte und 74 Hektar große Parkanlage zählt zu den meistbesuchten botanischen Gärten der Welt und wurde 1859 vom Schotten Lawrence Niven angelegt. 2015 erhielt der Botanische Garten als erste Stätte Singapurs den Titel eines Unesco-Weltkulturerbes – als erster Garten in Asien, der diese Auszeichnung erhalten hat.Extra für Kinder gedacht ist der Jacob Ballas Children’s Garden. Unter dem Motto "Das Leben auf der Erde hängt von den Pflanzen ab" soll Kindern hier durch Entdeckungen, Abenteuer und Spiel die Liebe zur Natur vermittelt werden. Der Garten lockt mit einem Bauernhof, einem Obstgarten und einem Wald mit eigenem Bach und Teichen.Achtung, Geheimtipp: Wer kurz nach Öffnung den Botanischen Garten besucht, genießt eine himmlische Ruhe. Leichter Nebel bedeckt die Wiesen. Jogger führen ihre Hunde aus, und Geschäftsleute machen sich in aller Seelenruhe auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Dazu kann man Einheimische beobachten, die mit Tai-Chi, Yoga und den langsam ausgeführten Bewegungen des traditionellen Schwertkampfs Energie für den neuen Tag tanken.Gut zu wissen: Der Eintritt ist kostenlos, und der Park hat von 5 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet.