Beliebtes Fotomotiv: der Apollon-Tempel in Side liegt direkt am Wasser.

Der Mix aus Alt und Neu ist das Markenzeichen von Side an der Türkischen Riviera: Der moderne Badeort liegt praktisch mitten in einer antiken Stadt.

Side, 75 Kilometer westlich von Antalya gelegen, ruht auf einer schmalen Halbinsel und ist von feinen, flach abfallenden Sandstränden umgeben.Die Geschichte der Hafenstadt reicht bis ins 7. Jh. v. Chr. zurück. Griechen und Römer hinterließen in der einstigen Handels- und Wirtschaftsmetropole ihre Spuren: Noch heute zeugen Amphitheater, Stadtmauerreste, Säulenstraße, Versammlungsplätze und Tempel von Sides Blütezeit in der Antike. Nicht verpassen sollten Urlauber den römischen Apollon-Tempel, der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit der Stadt. Er liegt direkt am Meer und begeistert mit seinen fünf weißen Marmorsäulen.Zwischen Hafen und antikem Theater verläuft die Einkaufsmeile Sides, an der sich in langen Gassen die Geschäfte dicht aneinander reihen, mit einem riesigen Angebot an Lederwaren, Textilien, Teppichen, Handtaschen und vor allem Goldschmuck. Spannend sind die Wochenmärkte in Side/Neustadt (samstags) und Manavgat (montags).Ein Erlebnis für Taucher ist das vorgelagerte Unterwasser-Museum mit 115 Skulpturen. Wanderer und Mountainbike-Fans finden im nahen Taurusgebirge ihr Glück. Beliebt als Tagesausflug ist auch der Trip zum Manavgat-Wasserfall oder zum antiken Theater von Aspendos. Ein Highlight im Kulturkalender ist dort das alljährliche internationale Opern- und Ballettfestival.