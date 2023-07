Erlebnis Bahnfahren: Am einfachsten und bequemsten bewegt man sich in Japan mit dem Zug fort – auch dank des superschnellen und so gut wie immer pünktlichen Shinkansen.

Japan Rail Pass Mit dem für Touristen exklusiven Japan Rail Pass kann man den Shinkansen preisgünstig nutzen. Für einen Festpreis lassen sich so die meisten Züge der mittlerweile privatisierten Japan Railways Group (JR) für 7, 14 oder 21 Tage unbegrenzt nutzen. Schon bei wenigen Fahrten spart man damit deutlich im Vergleich zu Einzeltickets. Ab Herbst 2023 sollen die Preise laut JR allerdings deutlich steigen.

Japans stylischer Hightech-Zug fährt seit mehr als 50 Jahren unfallfrei.

Reisen im Shinkansen: Essen für unterwegs

Er ist eines der bekanntesten Markenzeichen Nippons und das Prunkstück der japanischen Eisenbahn: Mit bis zu 320 Kilometern pro Stunde verbinden die Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge die Großstädte der Nation, und dies in engem Takt und auf 2500 Kilometern Streckenlänge.Bereits zu den Olympischen Spiele 1964 in Tokio wurde der erste Shinkansen eingesetzt, seitdem werden die "Bullet Trains" – wie die Züge auch genannt werden – stetig weiterentwickelt. Die nächste Generation von Japans rasendem Technikwunder soll ab 2027 sogar maximale Geschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern erreichen.Von Tokio bis nach Kyoto dauert die Fahrt aktuell nur etwas über zwei Stunden. Nach Nagano sogar nur 100 Minuten, dabei wird an allen touristisch relevanten Orten entlang dieser Strecke gehalten. Für den rund 1000 Kilometer langen Reiseweg bis nach Fukuoka im Süden Japans benötigt der Shinkansen nur knapp fünf Stunden.Wer sich dazu entscheidet, das Land der aufgehenden Sonne mit diesem Ausnahmezug zu bereisen, bekommt eine eindrucksvolle Demonstration japanischer Perfektion geboten: Hinsichtlich Sauberkeit, Effizienz, Pünktlichkeit und Service lassen der Shinkansen (wie auch die anderen Züge der Nation) keine Wünsche offen.Mehr noch: Das Bahnfahren in Japan ist ein echter Genuss. Das beginnt schon mit den Bahnhöfen, wo Sauberkeit großgeschrieben wird, und sich überall bequeme Bänke und Ledersitze finden, auf denen man sich ausruhen kann. Auch Toiletten sind reichlich vorhanden und kostenfrei.Und: "Geänderte Wagenreihungen" gibt es nicht. Im Gegenteil: Auf den Bahnsteigen ist zentimetergenau eingezeichnet, wo sich die Türen des Wagens, in dem man reserviert hat, öffnen werden. Davor wiederum stehen die Menschen diszipliniert und geduldig an. Drängeln ist ein absolutes Fremdwort.Fahrkarten werden zudem rasch und unkompliziert von Schalterbeamten (!) verkauft – statt umständlich am Automaten. Vor allem aber halten sich die Züge sekundengenau an den Plan. Verspätungen oder Verfrühungen sind eine absolute Rarität – auch weil die Shinkansen-Züge auf einem eigenen, eingezäunten Gleisnetz verkehren.Und im Zug? Extreme Reinheit, auch funktionieren die Toiletten immer, und es herrscht striktes Handy-Telefonierverbot. Mehr noch: Die Sitze sind äußerst bequem, in manchen Zügen dick gepolstert, und immer ist die Beinfreiheit (in der 2. Klasse) größer als etwa diejenige der Deutschen Bahn in der 1. Klasse. Auch muss man sich nicht zuvor entscheiden, ob man – wenn man etwa zu viert reist – sich gegenübersitzen oder lieber in zwei Reihen hintereinander sitzen will. Denn mit einem einfachen Klick lassen sich die Sitze je nach Wunsch verstellen.Noch ein Tipp: Für ein rundes Shinkansen-Erlebnis sollten Passagiere am Abreise-Bahnhof auf jeden Fall eine Ekiben-Box für unterwegs kaufen. Die hübsch verpackten Lunch-Boxen im Bento-Stil warten mit unterschiedlichen Spezialitäten je nach Region auf. Fast immer dabei: Reis, Fisch oder Fleisch, diverse eingelegte oder gekochte Beilagen wie etwa Gemüse oder Pilze.