Exklusiver Badeort auf der Sinai-Halbinsel: Sharm el Sheikh.

Nicht einmal 30 Jahre ist es her, dass Sharm el Sheikh wachgeküsst wurde. Seitdem hat sich das Fischerdorf zu einem schicken und mondänen Badeziel entwickelt, in dem sich auch gern mal die ägyptische und internationale Prominenz zeigt.

Ein Paradies für Unterwasserfans

Mehr als nur Tauchen

Das beste Nightlife Ägyptens

Shoppen, Essen und Trinken

Ausflugsziele mit Wow-Effekt

Sonnenverwöhnte Destination

Trotz der breit aufgestellten touristischen Infrastruktur, der vielen Luxushotels und des ausgelassenen Nachtlebens hat sich der Ort am Golf von Aqaba eine entspannte Atmosphäre bewahrt.Über zwölf Kilometer und mehrere Buchten erstreckt sich Sharm el Sheikh mittlerweile. Los geht’s mit den Hotels in Sharm el Maya im Süden. Gleich dahinter liegen das Basarviertel Sharm el Qadima und der Old Market. Weitere Hotels thronen im Hadaba-Viertel auf einem Felsplateau, dessen Spitze als Ras Um Sid bekannt ist. Hadaba ist ideal für Urlauber, die sich vor allem Ruhe und Entspannung wünschen. Die Unterkünfte reichen von luxuriösen Hotels über Einzelvillen und Strandhäuser bis zu Apartments für den kleinen Geldbeutel.Touristisches Zentrum und Vergnügungszentrum von Sharm el Sheikh ist Na’ama Bay. Eine Promenade zwischen Strand und erster Hotelreihe führt bis in den lebendigen Stadtteil. Weiter nordwärts liegen Tiger Bay und Sharks Bay. Noch einmal knapp 20 Kilometer weiter nördlich, in Nabq Bay, schmiegen sich ebenfalls zahlreiche Vier- und Fünf-Sterne-Hotels an den Strand.Zur UN-Weltklimakonferenz Anfang November 2022 sind neue Hotels entstanden, etablierte Anlagen wurden auf den neusten Stand gebracht. Straßen, Plätze und Flaniermeilen erhielten eine Auffrischung, und Hotels verfolgen Konzepte für einen nachhaltigen Betrieb.Sharm el Sheikh gilt als ein Tauchrevier von Weltrang: schnell erreichbar und spektakulär. Unterwasserfans schätzen die üppigen Riffe und Korallengärten, die spannenden Schiffswracks und die Chance, zwischen Haien, Barrakudas und Schildkröten in die Tiefen des Roten Meers vorzudringen. Sharm el Sheikh eignet sich dabei für alle Fähigkeitsstufen. Anfängern bietet das Rote Meer perfekte Bedingungen, Top-Wetter und nur selten Stürme.Auf der Landzunge an der Südspitze der Sinai-Halbinsel grenzt fast direkt an den Ort der Meeres-Nationalpark Ras Mohammed mit mehr als 1000 Fisch- und rund 300 Korallenarten. Beliebt bei Anfängern und Schnorchlern in Ägyptens ältesten Nationalpark ist zum Beispiel Eel Garden, wo sich neben tropisch bunten Korallenbewohnern auch große Rochen, Barrakudas und Schildkröten beobachten lassen. Und etwas weiter vor der Küste lassen sich mit etwas Glück Delfine blicken.Weitere schöne Tauchgründe sind Ras Um Sid, Ras Nasrani, Near Garden und Far Garden. Ein beliebtes Ziel ist auch das Schiffswrack der SS Thistlegorm. Das mit LKWs, PKWs und Motorrädern beladene Frachtschiff aus England sank 1941 auf dem Boden des Roten Meeres.Auch jenseits von Tauchen und Schnorcheln zieht Sharm el Sheikh alle Register. Im Angebot: Segeln, Parasailing – allein, zu zweit oder sogar zu dritt an einem Schirm –, Kanu- und Kajakfahren und Wasserski. Nicht zu vergessen: Dank beständiger Winde hat sich die Ostküste der Sinai-Halbinsel zu einem beliebten Ziel für Wind- und Kitesurfer entwickelt. Tipp: Die Unterwasserschätze vor der Küste lassen sich auch im Glasbodenboot erkunden.Übrigens: Auch in der Luft und an Land ist das Aktivangebot üppig, darunter Fallschirmspringen, Wüstentouren, Quadsafaris und Putten und Pitchen im Maritim Jolie Ville Golf Resort an der Tiger Bay, dem einzigen 18-Loch-Platz im südlichen Sinai.Das Partyvolk liebt vor allem den Stadtteil Naama Bay mit seinen Shopping Malls und Restaurants, mit Cafés und Bars, Spielkasino, Clubs und Diskotheken. Hier geht es Nacht für Nacht so richtig rund, Top-DJs werden eingeflogen, um die Nachtschwärmer zum Tanzen zu bringen. Besonders angesagt: das Hard Rock Café, das Little Buddha und das Pacha, eine Dependance des berühmten Ibiza-Clubs. Der Open-Air-Club liegt sieben Kilometer außerhalb vor grandioser Felskulisse in der Wüste.Für nächtliche Unterhaltung mit Reiter-Shows, Bauchtanz und ägyptischen Speisen im orientalischen Rahmen sorgt im Hadaba-Viertel der Vergnügungskomplex Fantasia – Alf Leila Wa Leila („1000 und eine Nacht“).Für Stimmung nach Sonnenuntergang sorgt auch die Einkaufs- und Entertainment-Meile SOHO Square samt Restaurants, Cafés, Clubs und Bars, Bowling- und Eislaufbahn sowie der allabendlichen Musik- und Licht-Show am illuminierten Brunnen.Das Basarviertel Sharm el Qadima und der Old Market sind perfekt für einen echt ägyptischen Einkaufsbummel und fürs Souvenir-Shopping. Das Angebot des Souks ist vielfältig und reicht von landestypischen Souvenirs, Schmuck, Parfüm, Kleidung und Schuhen bis zu Fisch, Fleisch, Gemüse, Früchten, Kräuter, Süßigkeiten und Gewürzen. Wer es eher auf internationale Marken abgesehen hat, wird im SOHO Square Shopping Centre fündig.Besonders atmosphärisch ist ein Abend am Old Market, wenn viele Restaurants, Imbisse, Bars und Shisha-Cafés geöffnet sind. Gourmets finden ihr Glück im orientalischen Restaurant El Kababgy im Mövenpick Resort und im L'Entrecote Steak House am SOHO Square.Tipp-Zum Publikumsrenner haben sich in den vergangenen Jahren die romantischen Dinnerkreuzfahrten entwickelt, zu denen abends Yachten von der Marina von Sharm el Sheikh in See stechen.Dank der nahen Lage an der Bergwüste auf der Sinai-Halbinsel bietet sich ein Ausflug zum berühmten Katharinenkloster mit der weltweit größten Ikonensammlung an. Es steht an der Stelle, wo Moses einst den brennenden Dornbusch gesehen haben will. Die ersten Mönche siedelten bereits im 4. Jahrhundert in der isolierten, von steilen Berghängen umgebenen Anlage. Ein Erlebnis für Frühaufsteher und Sonnenaufgang-Fans: Der etwa dreistündige Aufstieg auf den Mosesberg.Der Nabq-Nationalpark an der Nabq Bay ist der größte Naturpark des Landes. Auf geführten Touren entdecken Besucher die nördlichsten Mangrovenhainen weltweit und eine Tierwelt mit Wüstenfüchsen, Gazellen und Steinböcken sowie zahlreichen Vögeln, Reptilien und Insekten.Im Ganzjahresziel herrscht ein trockenheißes Wüstenklima. Sharm el Sheikh lockt mit Temperaturen zwischen 20° C und 25° C in den Wintermonaten und im Sommer zwischen 30 und 37 °C. Die Wassertemperatur liegt das ganze Jahr über 21° C. Beste Reisezeiten für Badeurlaub sind Februar bis Juni und September bis November.