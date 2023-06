Wer genug vom wuseligen Großstadtleben hat, flieht nach Sentosa Island, dem Naherholungsgebiet und Vergnügungsparadies vor der Südküste Singapurs.

Einst ein britischer Militärstützpunkt, ist das tropische Sentosa heute vor allem ein Freizeitparadies – Luxushotels, Traumstrände, Spitzenrestaurants, Golfplätze, Unterwasseraquarium, Gärten, Themen- und Wasserparks und viele weitere Attraktionen inklusive.Drei Strände laden auf der Insel zum Beach Life ein: Der wuselige Siloso Beach punktet mit vielen Restaurants und Attraktionen. Palawan Beach ist aufgrund seiner Spielplätze, Parks und Lagune beliebt bei Familien, und Tanjong Beach steht in der Gunst bei Ruhesuchenden weit vorn.Naturliebhaber dürfen sich auf Entdeckungstouren im Sentosa Nature Discovery freuen. Einer der Naturpfade führt auch durch die Wipfel uralter Baumriesen. Entspannung pur ist im Spa Botanica garantiert: Das mehrfach prämierte Spa gehört zum Sentosa Beaufort Hotel und empfängt Gäste inmitten eines tropischen Gartens. Besonders beliebt ist das vulkanische Freiluftschlammbad.Die Ferieninsel ist aber vor allem für ihre zahlreichen Freizeit-Attraktionen berühmt: Das S.E.A. Aquarium zum Beispiel beherbergt mehr als 100.000 Meerestiere und gehört damit zu den größten Ozeanarien weltweit. Nicht verpassen sollte man hier das Open Ocean Habitat, das Besuchern das Gefühl gibt, als befände man sich auf dem Meeresboden.Weitere Höhepunkte sind das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds, iFly Singapore, ein Indoor-Windkanal zum Fallschirmspringen, der Mega Adventure Park mit Südostasiens steilster Seilrutsche oder Hydrodash, ein schwimmender Wasserpark am Palawan Beach.Und dann sind ja da auch noch die Universal Studios in der Resorts World Sentosa. 18 der 24 von Hollywood-Filmen inspirierten Attraktionen und Fahrgeschäften wurden eigens für den Themenpark in Singapur konzipiert.Für Feinschmecker ist die Insel ein Schlaraffenland: 120 Restaurants sorgen für die Qual der Wahl auf Sentosa. Legendär ist das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Fine-Dining-Lokal Table 65 vom niederländischen Chef Richard van Oostenbrugge.Gut zu wissen: Vom Zentrum ist es mit der Bahn, der Fähre ab oder Drahtseilbahn (ab Mount Faber) nur ein Katzensprung nach Sentosa.