Auf dem Erlebnis-Bauernhof Åsens By in Südschweden können Besucher über Wiesen und Felder reiten, Brot im Holzofen backen, Obst und Beeren aus den Gärten pflücken, beim Ausmisten helfen, mit der Sense Gras mähen und Kühe mit der Hand melken.

Åsens By verspricht eine Zeitreise in das småländische Landleben um die Jahrhundertwende und ist das ganze Jahr über bei freiem Eintritt geöffnet. Als Schwedens erstes offizielles Kulturreservat wird das Dorf mit seinen drei Bauernhöfen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewirtschaftet. Auf den kleinen Äckern werden alte Getreidesorten angebaut, und Pferde und Ochsen ziehen den Pflug. Auf dem Weideland grasen Kühe, Schafe und Ziegen, auch ein paar Bienenstöcke gibt es.

Ein Pfad führt über Obstwiesen zu einem kleinen See und weiter über Viehgatter und Weiden zu einem Aussichtsberg. In vier der rund zwanzig bunten Holzhäusern, die im Originalzustand erhalten wurden, kann sogar übernachtet werden.

Auch für Genussmomente ist gesorgt: Im Museumsladen werden Kunsthandwerk, Kleidung und landwirtschaftliche Produkte angeboten, das Restaurant-Café mit seiner saisonalen Speisekarte lockt mit hausgemachten Milchbrötchen, Pasteten, Käsekuchen und Apfelsaft.

Ein besonderes Highlight ist die große Mittsommer-Party (2023 am 24. Juni), die in Åsens By besonders traditionell gefeiert wird. Blumenkränze und Maibaumtänze, eingelegter Hering mit Kartoffeln, Erdbeeren mit Sahne und reichlich Kräuterschnaps sind die wichtigsten Zutaten. Midsommar ist nach Weihnachten der wichtigste Feiertag im schwedischen Festkalender.