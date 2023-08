Mit dem Segelboot durch das türkisblaue Meer gleiten und von Insel zu Insel hüpfen oder einfach einen Tagesausflug auf einem Katamaran oder einer Yacht zu unternehmen, ist für viele ein Traum. Wer ihn sich erfüllen möchte, trifft mit Antigua und Barbuda eine sichere Wahl, denn die Inseln punkten mit Weltklasserevieren für Segler.

Kein Wunder, dass hier auch das größte Segel-Event der Karibik ausgerichtet wird. Wer auf Antigua selbst segeln möchte, kann eine Jacht chartern und die Inseln dann auf eigene Faust erkunden. Wer nur entspannen möchte oder wenig Erfahrung im Segeln hat und einem Profi über die Schulter schauen möchte, mietet eine Jacht inklusive Skipper. Vorteil dabei: Der Inselkenner ist mit der paradiesischen Umgebung bestens vertraut und führt Besucher zu bezaubernden Orten fernab der typischen touristischen Attraktionen.

Via London direkt nach Antigua Im Winter 2023/24 lässt sich Antigua (ANU) nun auch ohne Zwischenübernachtung erreichen, und zwar mit Virgin Atlantic via London mit Zubringern der British Airways.





Weil auf Antigua und Barbuda – inmitten der Kleinen Antillen gelegen – ganzjährig perfekte klimatische Bedingungen herrschen, dauert die Segelsaison von Januar bis Dezember. Weiteres Plus: Viele der 365 Strände sind gesäumt von Korallenriffen, so dass der Segeltörn oder der Hotelaufenthalt aufs Schönste mit dem Schnorcheln oder Tauchen zu verbinden ist. Oder wie wäre es mit einem Bad in Begleitung von Rochen in Stingray-City, einem der beliebtesten Ausflugsziele der Inseln?

Wer das Segeln erst noch lernen und auch wer seine Fähigkeiten ausbauen möchte, kann unter zahlreichen Learn-to-Sail-Programmen wählen. Die prestigeträchtige Antigua Sailing Week (nächster Termin 27. April bis 3. Mai 2024) lockt Jahr für Jahr Segelanfänger, Profis und Zuschauer nach Antigua.



Antigua & Barbuda Tourism Authority

Reise in die Vergangenheit: die historische Zuckerplantage Betty's Hope.

Neben den traumhaften Buchten erwartet Antigua seine Gäste aber auch mit vielen Sehenswürdigkeiten rund um die koloniale Geschichte wie die historische Hafenanlage Nelson’s Dockyard (Unesco-Weltkultuerbe) und Betty's Hope, eine der frühesten Zuckerplantagen der Insel, sowie Shirley Heights, ein restaurierter militärischer Aussichtspunkt mit Panoramablick auf English Harbour – allesamt heute Freilichtmuseen. Das grüne Innere der Insel lockt mit Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Ziplining oder Kajakfahren. Kulinarisch können die Gäste die Insel am besten bei einer Food Tour in St. Johns erleben.

Extra-Tipp: Für das Robinson-Crusoe-Feeling gibt es nichts Besseres als Barbuda, denn Antiguas Schwesterinsel hat nicht nur lauschige Lagunen, romantische Buchten und rosafarbene Sandstrände zu bieten, sondern überzeugt auch mit ihrer Ursprünglichkeit, mit grünen Wäldern und unzähligen Wildtieren. So hat Barbuda die größte karibische Kolonie von Fregattvögeln. Und immer eine gute Idee ist ein Zwischenstopp in einem der Restaurants in Codrington, dem einzigen Ort auf Barbuda.