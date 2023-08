In einem Meer aus Palmen wird in der Wintersaison 2023/24 auf Mexikos Yucatán-Halbinsel das Secrets Playa Blanca Costa Mujeres eröffnet. Das Strandresort für Erwachsene setzt auf das umfassende All-Inclusive-Konzept Unlimited Luxury, das auch Premiumgenüsse einschließt.

Das neue, weitläufige Adults-Only-Hotel (18+) liegt 20 Kilometer nördlich von Cancún inmitten eines Palmenhains und direkt am Strand. Leicht erreichbar sind von hier zudem einige der schönsten Tropeninseln Mexikos. Die 507 luxuriösen Suiten sind in sanften Naturtönen gehalten. Handgefertigte lokale Kunst- und Einrichtungsgegenstände tragen zum authentischen Ambiente bei.



Secrets Resorts

Trendiger Look: Die Einrichtung der Zimmer ist in sanften Naturfarben gehalten.

Erstklassig verwöhnt werden die Gäste in dem nicht weniger als 18.000 Quadratmeter großen Wellness-Bereich "Secrets Spa by Pevonia" – ob bei einer Algenbehandlung, einer Paarmassage oder bei der Hydrotherapie im Freien. Highlights sind auch die zwei Infinity Pools direkt am Strand. Daneben laden verschiedene andere Poollandschaften zum süßen Nichtstun ein.

Ein zusätzliches Maß an Luxus mit Zugang zu einer eigenen Lounge bieten die Zimmer der gehobenen Preferred Club-Kategorien. Gäste der Preferred Club Suiten freuen sich zudem über einen exklusiven Beach Club direkt am Meer, über den vom Dschungel inspirierten Pool und weitere Annehmlichkeiten.



Secrets Resorts

Coole Kulisse: die Swim-up-Bar an einem der Infinity Pools.

Aktive Urlauber kommen in dem neuen Premiumresort ebenfalls voll auf ihre Kosten. Schnorcheln sowie gegen Gebühr Kitesurfen, Tauchen und mit Walhaien schwimmen: All das ist direkt vom Hotel aus möglich. Tagesausflüge zu Maya-Stätten wie Tulum direkt an der Küste oder Cobá im Dschungel sind ebenfalls machbar.

Wie in allen Secrets Resorts & Spas gilt auch im Secrets Playa Blanca Costa Mujeres das All-Inclusive-Konzept "Unlimited-Luxury", bei dem wirklich alles inkludiert ist – von grenzenlosen Restaurantoptionen (ohne Reservierung oder Begrenzung) über erstklassige Markenspirituosen bis zum breitgefächerten Unterhaltungsprogramm tagsüber wie auch nachts. Enthalten sind beispielsweise kulinarische Erlebnisse wie Kochkurse oder Wein- und Tequila-Verkostungen. Inkludiert sind außerdem die täglich aufgefüllte Minibar (Wasser, Fruchtsäfte, Bier und Softgetränke), der Zimmer- und der Concierge-Service und vieles mehr. Gut zu wissen: Die Gäste müssen keine All-Inclusive-Armbänder tragen.

Extra-Tipp für Kunden, die etwas Besonderes zu feiern haben: das Romantic Dinner unterm Sternenhimmel mit exquisiten Gerichten, stilvoller Dekoration und Champagner (Extrakosten können anfallen).